Minister dopravy prišiel na Kysuce pre diaľničný privádzač

Pokiaľ nedôjde k prieťahom, doprava by sa mohla odľahčiť už v roku 2023.

12. nov 2020 o 17:35 SITA, Iveta Hažíková

Verejné obstarávanie na výstavbu diaľničného privádzača do Kysuckého Nového Mesta bude vyhlásené do konca novembra. Po dnešnej návšteve Kysúc to vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal. Ak sa súťažný proces nebude zbytočne predlžovať, mohla by byť podľa jeho slov premávka na ceste I/11 v okolí Kysuckého Nového Mesta odľahčená v roku 2023.

Možno vás bude zaujímať Pandémia opäť zasiahla aj zrakovo postihnutých Čítajte

Účelom stavby privádzača je odľahčenie jestvujúceho vstupu do Kysuckého Nového Mesta z cesty I/11, ktorý je v súčasnosti len jeden v obci Radoľa. "Dopravnú situáciu na Kysuciach vyrieši až kompletná dostavba diaľnice D3. Diaľničný privádzač pomôže aspoň čiastočne vyriešiť problém priamo v Kysuckom Novom Meste," podotkol Doležal.



Pre ministra dopravy zostáva dostavba diaľnice D3 jednou z priorít. "Potvrdzuje to aj zoznam investičných projektov, ktorý sme si odsúhlasili s Útvarom hodnoty pre peniaze. Zoznam je však jedna vec, ale až finančné prostriedky v čase z neho urobia harmonogram. Nie som úplne spokojný s rozpočtom pre budúci rok, pretože zatiaľ neráta s prípravou nových projektov, čo je dosť závažná vec," skonštatoval Doležal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež Hladomor a cholera predčasne ukončili život kysuckých vrchárov Čítajte

Podľa primátora Kysuckého Nového Mesta Mariána Mihaldu budúci privádzač pomôže zlepšiť logistiku veľkých podnikov v priemyselnej zóne. "Z cesty I/11 povedie privádzač ponad rieku Kysucu a teleso budúcej diaľnice až k priemyselnému areálu spoločnosti Schaeffler. Pozeráme sa s nádejou, že už sa konečne začne stavať. Pokiaľ budú Kysučania vidieť to pomyselné svetlo na konci tunela, budú trpezlivejší. Ale pri stavebnej nečinnosti nervozita medzi ľuďmi len stúpa," uviedol Mihalda.

"Na stretnutí, ktoré sa konalo na Skalke v Radoli nám prezentovali vizualizáciu privádzača do priemyselnej zóny v Kysuckom Novom Meste, ktorý bude mať začiatok práve pri Skalke a ponad cestu I/11 a rieku Kysuca prevedie prúd vozidiel do Kysuckého Nového Mesta," informoval starosta Radole Anton Tkáčik. Podľa jeho slov v princípe išlo o novú formu predstavovania verejných stavieb, ktorú prvýkrát otestovali práve na plánovanej stavbe diaľničného privádzača Kysucké Nové Mesto – priemyselná zóna. Do záberu kamery bola vkladaná vizualizácia stavby včítane tieňov, aby si ju vedela laická verejnosť jednoduchšie predstaviť.

Hľadajú ich Dievčatá odišli na neznáme miesto, hľadá ich polícia Čítajte

"Nás starostov však zaujímalo predovšetkým potvrdenie termínu spustenia verejného obstarávania tejto stavby. Potvrdili nám, že už o niekoľko dní, zrejme ešte v novembri sa oficiálne verejné obstarávanie začne. Ak by proces verejného obstarávania nielen začal, ale sa aj ukončil podľa tento rok stanoveného a predstaveného harmonogramu, potom by mohol byť reálny aj plánovaný termín dokončenia stavby privádzača v roku 2023," povedal.

Vyjadril sa, že privádzač by znamenal významné odľahčenie dopravy na súčasnej križovatke v Radoli, ktorá samozrejme ostane v prevádzke. Presmerovanie dopravy do priemyselnej zóny by tiež znamenalo dopravné odľahčenie pre významnú časť Kysuckého Nového Mesta a teda lepšiu dostupnosť pracoviska, školy, lekára, obchodov alebo úradov pre tisíce obyvateľov Dolných Kysúc.

"Treba si však jasne povedať, že iba ukončená diaľnica D3 v úseku od Žiliny až po hranicu s Poľskom znamená reálne vyriešenie dopravných problémov na Kysuciach. Kým nebude diaľnica D3 hotová, budú sa dopravné problémy stále iba presúvať hore-dolu po trase medzi Žilinou a Poľskom," dodal.