Prežíval infarktové stavy. Nový tréner vytiahol Krásno na piate miesto

Ľuboš Berešík prebral mužstvo krátko pred sezónou.

13. nov 2020 o 15:54 Marián Masaryk

Tatran Krásno nad Kysucou má za sebou úspešnú jesennú časť v TIPOS III. lige Stred. Po prerušení súťaže mu patrí priebežné piate miesto. V jedenástich zápasoch zaznamenal len dve prehry a získal v nich 21 bodov so skóre 25:20. Výkony aktuálne najvyššie postaveného tímu na Kysuciach zhodnotil hlavný tréner Ľuboš Berešík, ktorý sa postavil na jeho lavičke až tesne pred štartom súťaže.

Nemal čas na experimenty

Mužstvo ste preberali krátko pred sezónou. Ako ste sa narýchlo zoznámili s hráčmi a so systémom?

Áno, mužstvo som prebral dva týždne pred sezónou. Nemali sme moc času na experimentovanie. Odohrali sme jeden prípravný zápas a ďalší týždeň už bol pohárový zápas. Navyše, ja som mal už zaplatenú týždennú dovolenku, takže ešte o to bol kratší čas. Tým, že mužstvo hralo aj v predchádzajúcej sezóne podobným systémom, tak sme nemuseli začínať úplne od začiatku. Aj tak nám však trvalo ešte minimálne prvé kolá, kým si hráči začali zvykať na nové úlohy v jednotlivých formáciách.

Máte za sebou prvé mesiace ako hlavný tréner mužského tímu. Ako ste sa cítili v tejto funkcii?

Sme mladý kolektív a minimálne kapitán družstva Libor Ďuratný ma pozná. A hlavne družstvo po prvých dobrých výsledkoch začalo veriť, že to má asi aj zmysel, čo robíme. Nebolo to až také zložité, takže celkom fajn. Aj keď musím povedať, že už vo Frýdku som viedol družstvo tri kolá, keď bol hlavný tréner na operácii a musel som sa s tým popasovať sám. Navyše, v čase, keď sa nám vtedy moc nedarilo. Takže nemôžem povedať, že by som nevedel, čo od toho očakávať.

Aké rozdiely ste vnímali oproti práci asistenta pri mužoch či trénera mládeže?

Hlavný rozdiel je v zodpovednosti za výsledky a za mužstvo. Zatiaľ čo ako asistent len pomáham hlavnému trénerovi a pri mládeži sa skôr tréner baví, tu už je to o zodpovednosti za hru a výsledky. Celá organizácia tréningového procesu je na mne, aj keď musím povedať, že som sa mohol spoľahnúť aj na môjho hrajúceho asistenta Maťa Rajnohu.

Veľa gólov aj zranení

Krásnu patrí po prerušenej jeseni piate miesto v tabuľke. Ste spokojný s umiestnením a bodovým ziskom? S akým nastavením ste išli do zvyšných zápasov, ktoré sa napokon nedohrali?