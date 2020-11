Kysucké samosprávy testovanie zvládli, od štátu čakajú preplatenie nákladov

Kritizujú, že ruka v ruke neprišli sprísnené kontroly a testovanie na hraniciach.

15. nov 2020 o 19:57 Radoslav Blažek

Spolu so zdravotníkmi, dobrovoľníkmi, armádou či policajtmi podali mestá a obce počas najväčšej operácie v dejinách Slovenska obdivuhodný výkon. Nezastavili ich ani často meniace sa či nejasné informácie.

V expresnom čase sa samosprávy postarali o viac-menej bezproblémový priebeh oboch kôl celoplošného testovania. Okrem iných vyzdvihla ich prácu aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Je pár dní po testovaní a primátorovi a starostovia by privítali akčnejší prístup zo strany štátu ohľadom preplácania výdavkov, ktoré mestá a obce na logisticky náročný projekt vynaložili.

Zástupcov kysuckých samospráv mrzí aj fakt, že štát okamžite nepristúpil ku zvýšeným kontrolám a testovaniu na hraniciach.

Nejde o zanedbateľnú čiastku

„Na celoplošné testovanie sme vynaložili celkové prostriedky vo výške cca 37-tisíc eur. Držíme sa vyjadrení vlády pre Združenie miest a obcí Slovenska, že tieto náklady nám budú do konca roka refundované,“ povedal pre týždenník Kysuce Marián Kráľ, hovorca mesta Čadca.

Pre okresné mesto rozhodne nejde o zanedbateľnú čiastku. Ak by peniaze neprišli do konca roka, mestu by v rozpočte chýbali. „My prakticky bezúročne úverujeme vládu,“ pokračoval Kráľ.