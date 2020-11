Antigénové testy vám oddnes urobia aj v Čadci

Dostanete certifikát ako pri celoplošnom testovaní.

16. nov 2020 o 8:17 Pavol Stolárik

Domáca izolácia ľuďom, ktorí boli v prvom kole plošného testovania pozitívne testovaní antigénovým testom na ochorenie COVID-19, skončila. Povinnosť preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke platila do nedele 15. novembra.

Osoby s pozitívnym výsledkom antigénového testu v rámci plošného testovania boli povinné oznámiť túto skutočnosť telefonicky, emailom alebo SMS správou svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý vydá potvrdenie o chorobe aj s dátumom ukončenia karantény.

Čo však osoby, ktoré vyšli z testovania negatívne, avšak žijú v jednej domácnosti s pozitívne testovaným členom rodiny?

S takýmto problémom sa stretla aj Alžbeta. „Karanténa nám skončila. Počas druhého plošného testovania sme boli s mamou ešte obe v karanténe, z toho dôvodu nemáme certifikát z druhého plošného testovania. Bolo nám povedané, že ona sa môže po skončení karantény preukazovať pozitívnym certifikátom (z prvého testovania) v prípade potreby, no ja sa nemôžem preukázať starým negatívnym certifikátom. Po telefonáte na Úrad verejného zdravotníctva nám bolo povedané, že ja mám čakať, kedy zriadia odberné miesto na antigénové testy v Čadci. Človek sa za to, že dodržiava všetky pravidlá a nariadenia, dostane do situácie, že ani po skončení karantény nesmie vyjsť pred vlastný dom. Nevie mi niekto poradiť, ako vyriešiť túto situáciu?“ pýtala sa Alžbeta.

Pri vstupe na pracovisko a do prevádzky je potrebné preukázať sa dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19, čo je napríklad potvrdenie od lekára. Tí, ktorí také potvrdenie z rôznych dôvodov nemajú, môžu sa nechať otestovať už aj v Čadci.

V Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci je v prevádzke od pondelka 16. novembra antigénové odberné miesto pre bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19. Podobne ako tomu bolo na celoplošnom testovaní, dostanete certifikát o vykonaní testu aj s výsledkom. Na antigénový test by však mali ísť najmä tí, ktorí cítia akékoľvek príznaky respiračného ochorenia. Mobilná odberová jednotka je pripravená realizovať takmer 500 odberov týždenne.

Podľa slov riaditeľa Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Martina Šenfelda už majú vybraté miesto pre takéto odberové miesto. Museli nájsť nové priestory. Existujúce miesto pre PCR testy využiť nemohli, pretože je vyťažené na 100 percent. Nachádzať sa bude v drevenom stánku (bežne využívaný ako zmrzlináreň). Hoci podľa pravidiel by mali mať otvorené štyri hodiny denne, chcú vyjsť v ústrety občanom a odbery budú vykonávať v pracovných dňoch od 7. do 15. hodiny. V dohľadnej dobe bude zverejnený objednávací systém, aby sa predišlo čakaniu v radoch. Predpokladá sa, že o testovanie bude veľký záujem.

Na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby sme sa informovali, čo treba robiť, ak vám pri teste potvrdia koronavírus. Ak nemáte vážne zdravotné ťažkosti, postačí domáca liečba antipyretikami v prípade vysokých teplôt, dostatok spánku, tekutín a vitamínov, ako aj pokoj na lôžku a dôsledná karanténa.

Nie je nevyhnutné domáhať sa vyšetrenia v nemocnici. Nezabudnite kontaktovať svojho obvodného lekára. Na tiesňovú linku 155 alebo 112 volajte v prípade kolapsového stavu, problémov s dýchaním, napríklad, keď sa neviete poriadne nadýchnuť, prípadne neviete dokončiť vetu, pretože sa zadýchavate. V každom prípade operátorovi na linke 155 hovorte vždy a za každých okolností len pravdu, aby vedel správne zhodnotiť váš zdravotný stav a reálne vám pomôcť.