Online vyučovanie prináša aj kuriózne situácie

Žiaci si mysleli, že ich učiteľka nepočuje.

16. nov 2020 o 10:14 Pavol Stolárik

Zlá pandemická situácia zasiahla nás všetkých, no hlavne tých, čo majú doma deti. Tie sú teraz odkázané na vzdelávanie cez počítač. Rodičia tak musia riešiť novú výzvu. Ako zabezpečiť všetko pre to, aby túto situáciu zvládli, deti sa čo najviac naučili a zasiahlo to čím najmenej ich súkromie? Zvládnuť pár dní nie je problém. Ale čo ak to bude trvať mesiac alebo dokonca viac? Ako zvládajú dištančné vyučovanie školy a žiaci?

Anabela je žiačkou 8-ročného Gymnázia v Čadci. Aj keď sa so spolužiakmi nevidí, škola cez počítač jej vyhovuje.

„Nemusím skoro vstávať, doma si to neskutočne užívam a ani tá látka ktorú preberáme nie je taká ťažká, že by som si to nezvládla sama naštudovať. Všetky decká si navzájom pomáhajú. Teraz možno viac ako predtým, keď sme boli v škole. Niekedy nám učitelia hodiny skrátia, keďže toho majú veľa. Dávajú nám úlohy, ktoré musíme vypracovať, ale niekedy máme na to aj týždeň“ prezrádza pre týždenník Kysuce Anabela.