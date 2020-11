Z obrancu sa stal najlepším strelcom. Lopta sa odo mňa odráža, hovorí

Tréner ho zaradil na hrot útoku. Odvďačil sa mu 10 gólmi.

18. nov 2020 o 13:12 Marián Masaryk

Polom Raková doslova ovládol jesennú časť siedmej ligy Oblastného futbalového zväzu Kysúc. Vyhral deväť z jedenástich zápasov, ani raz neprehral a zaznamenal skóre 33:5. S 29 bodmi je jasným lídrom súťaže, ktorú mal podobne dobre rozbehnutú aj pred rokom.

Najlepším strelcom tímu aj celej ligy je Peter Goralka, ktorý ako jediný nastrieľal dvojciferný počet gólov. Traja zo šiestich zástupcov klubov v siedmej lige ho v ankete MY Kysuckých novín zvolili za najlepšieho útočníka jesene.

Široký káder, súdržnosť a obetavosť

Raková doslova ovládla jesennú časť siedmej ligy. Očakávali ste pred sezónou, že vám to pôjde až takto dobre?

Určite sme neočakávali, že to pôjde až tak hladko a že po jesennej časti skončíme s takým náskokom na prvej priečke. Dobre sme však poznali súperov z predošlej zrušenej sezóny. Vedeli sme, že sú v súťaži mužstvá, ktoré dokážu s nami hrať vyrovnanú partiu.

Aké boli vaše predsezónne ciele?

Naším cieľom pred štartom bol postup do vyššej súťaže, keďže nám to nevyšlo v dobre rozbehnutej predošlej sezóne.

Máte najlepší útok aj obranu, neprehrali ste ani raz. Aké boli hlavné faktory vašej dominancie?

Prečítajte si tiež: Za lídrom sú len o skóre, zdobil ich poctivý prístup hráčov Čítajte

Hlavným faktorom je široký káder. Mužstvo sa doplnilo o hráčov, ktorých tréner Slovjak predtým trénoval v mládežníckych kategóriách. Vždy bolo k dispozícii 15-20 hráčov na zápas a to musím podotknúť, že z jedenástich zápasov sa nehralo ani raz v identickej zostave. No a potom to akosi išlo samo. V útoku to padalo viacerým hráčom a obrana fungovala súdržne celú jeseň.

Tréner Slovjak v hodnotení sezóny povedal, že ste boli súdržní, hrali ste aj cez zranenia, brali si dovolenky v práci. Ako sa to prejavovalo na tréningoch a v zápasoch?

Áno, zranenia, časová náročnosť a podobne, to má každé mužstvo. Boli hráči, ktorí na zápas cestovali zo zahraničia na vlastné náklady, vymieňali si zmeny, brali dovolenky. Vytvorila sa výborná partia. Každý jeden hráč si nemôže dovoliť obetovať nedele futbalu. Sám mám dve deti a dobre viem, že to nie je niekedy jednoduché v nedeľu vycestovať za futbalom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zaostali len kondične