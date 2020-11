Mladík z Kysúc vytvoril značku, ktorú nosia aj zahraničné kapely a influenceri

Motívy z kysuckých hôr sa dostali aj na hrude žilinských hokejistov.

22. nov 2020 o 20:24

video //www.youtube.com/embed/_qDrW0Hkd30

Ako vznikla značka Wolfpack Clothing?

Značka Wolfpack Clothing vznikla v roku 2015 v podstate hlavne kvôli mojej prieberčivosti. Veľmi dlho mi trvá, kým si vyberiem niečo pre seba a dokážem stráviť hodiny niekedy neúspešným výberom oblečenia. Ideálnym riešením tohto problému pre mňa bolo teda vytvoriť si oblečenie vlastné.

Spomínam si však, že na úplnom začiatku boli vyrobené len dva typy tričiek s jedným dizajnom, ktorý som pridal na novovytvorenú stránku na Facebooku. Prekvapil ma relatívne veľký záujem od ľudí z okolia a po mesiaci bolo na stránke vyše 500 ľudí. A to stále len s jedným dizajnom. Vedel som teda, že pokračovať v ďalšej práci bude mať určite zmysel.

Ako vznikol názov značky? Súvisí to pravdepodobne aj s motívmi – čo prišlo skôr? Zameranie dizajnu, alebo názov?

Názov vznikol z hlavnej myšlienky značky, kde som chcel propagovať na oblečení to, k čomu mám blízko už odmala. Tým mám na mysli okolité lesy, rieky a hory, ktorými som na Kysuciach obklopený a v neposlednom rade aj v nich žijúce zvery. Jednou z nich je aj vlk, ktorého považujem za symbol lesa a tak som si ho zvolil aj ako symbol značky.

“ Snažím sa, aby dizajn značky bol tak jedinečný, že by mal byť hneď rozpoznateľný a zaujať na prvý pohľad „ LUKÁŠ JAŠUREK, zakladateľ značky Wolfpack

Mimochodom, vlk je moje obľúbené zviera, takže na nápady som nemusel chodiť ďaleko. Snažím sa spájať podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú blízky vzťah k prírode a vytvárať tak komunitu, v mojom ponímaní „svorku“. Preto názov Wolfpack, teda vlčia svorka. A čo prišlo skôr? Myslím že v tomto prípade to šlo ako sa hovorí ruka v ruke, keďže už názov trošku evokuje zameranie značky.

Inšpirovalo ťa pri zakladaní značky domáce prostredie Kysúc?

V prírode som vyrastal. Bývam na Rakovej a keď sa pozriem z okna, prvé, čo vidím, je les. Aj keď, bohužiaľ, už nevyzerá tak ako pred rokmi, stále ponúka veľa inšpirácie aj pre dizajny Wolfpacku.

Ako dlho značka funguje a koľko kolekcií si vytvoril? A ako prebieha kreatívny proces? Vždy ti kolekciu navrhuje niekto iný alebo máš osvedčené spolupráce?

Fungujem už piaty rok a hlavne cez internetový obchod. Za ten čas sme vytvorili približne trinásť kolekcií, keďže neberiem do úvahy počiatočné „veľkolepé kolekcie“, v ktorých boli maximálne dve rôzne tričká. Čo sa týka procesu prípravy, tak by som rád vyzdvihol, že 90% dizajnov je kreslených ručne. Za každou z kresieb stojí množstvo hodín práce, čím to, samozrejme, nekončí, keďže je potrebná ešte grafická úprava v počítači.

Snažím sa, aby každý dizajn bol čo najdetailnejší, jedinečný a aby s ním boli zákazníci na 100% spokojní. Nápady sú väčšinou moje a daný umelec ich vytvaruje do podoby ako vidíte na oblečení. V tomto ohľade som už spolupracoval s množstvom zaujímavých ľudí, ktorí pochádzali napríklad z Česka, Nemecka či Indonézie.

Najviac priestoru sa však snažím dávať práve tým zo Slovenska. Najlepšie sa k mojím predstavám priblížil šikovný mladík, ktorý si hovorí Nikolas Blake. Práve jeho kresby skrášľujú najviac kusov môjho oblečenia.

Kontakt Zakladateľ: Lukáš Jašurek email: wolfpackclth@gmail.com telefón: +421902671195 web: wolfpackclth.com showroom: Raková

Ako by si charakterizoval dizajn značky, ako sa profiluje? Kto sú potencionálni zákazníci? Na akého zákazníka chceš značku smerovať?

Snažím sa, aby dizajn značky bol tak jedinečný, že by mal byť hneď rozpoznateľný a zaujať na prvý pohľad. Na dizajnoch však nenájdete len zvieracie a prírodné motívy. Je viac oblastí, ktoré sa mi páčia a tým sa snažím dať rovnako priestor. Mnohé z dizajnov sú teda inšpirované tetovaním, umením či horormi.

Potencionálneho zákazníka by teda nemalo prekvapiť, že má na výber medzi čisto prírodnými, zvieracími motívmi a zároveň temnými, hororovými či priam krvilačnými dizajnmi. Značku chcem smerovať hlavne na ľudí, ktorým sa páči myšlienka a vizuálna stránka oblečenia. A hlavne na takých, ktorí sa chcú odlíšiť od ostatných, či sa cítia v tomto oblečení dobre. S radosťou takých pozývam pridať sa do našej vlčej svorky.

Reaguješ pri tvorbe nových kolekcií na priania zákazníkov?

Komunikácia so zákazníkmi je veľmi dôležitá a prikladám jej obrovskú váhu a sem tam sa to odzrkadlí aj na recenziách. Neraz sa stalo, že mi s výberom nasledujúcej kolekcie pomohla interakcia s fanúšikmi na stránke. Zaujímavá bola práve jedna anketa na Instagrame, kde si práve zákazníci odhlasovali kolekciu s hororovou tematikou, ktorá bola dosť úspešná.

Sú tvojimi zákazníci skôr Slováci alebo ľudia zo zahraničia?

Najviac objednávok je zo Slovenska a Česka, kde je to v obľúbenosti pomerne vyrovnané. Ďalej z Európy nasleduje Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia a Francúzsko keďže odtiaľ pochádza veľa umelcov, tatérov, muzikantov či modelov, s ktorými spolupracujem hlavne kvôli zaujímavým fotkám na sociálne siete. Mimo Európy prichádzajú objednávky hlavne z Kanady a USA a to najmä vďaka Instagramu a Pinterestu.

Potešil ťa niekto tým, že nosil tvoju značku? Obliekol si ju napríklad niekto známy, alebo videl si ju niekomu na ulici?

Poteší ma, samozrejme, každý, koho v mojom oblečení vidím a často mi aj známi odfotia, keď vo Wolfpacku niekoho uvidia na ulici či v škole. Párkrát sa vraj stalo, že sa kvôli tomu aj zoznámili pri otázke „Aj ty nosíš Wolfpack?“

Inak triká nosia bežne na vystúpenia členovia rôznych kapiel či už z českej, slovenskej či európskej hudobnej scény. Raz mal tuším v nejakej relácii oblečené triko aj Kuly z Desmodu či MMA zápasník Václav Mikulášek.



Základ tvojej ponuky tvoria tričká a mikiny. Neplánuješ ponuku rozšíriť?

Je pravda, že základom sú tričká a mikiny. Na jeseň teraz pribudli čiapky a ochranné rúška. Plánujem v budúcnosti ešte šiltovky a ponožky, ale uvidím, aký bude rozpočet.

Jednu novinku však predsa len máš a to sú farebné potlače. Ako vznikla myšlienka? Bol dopyt, či si chcel experimentovať?

Bol to skôr experiment z mojej strany a chcel som zistiť, aká bude odozva od zákazníkov. Myslím, že hlavne farebný vlk na čiernom tričku sa podaril, keďže sa veľmi rýchlo vypredal. Ostanem však vo väčšine prípadoch verný jednofarebnej potlači.

Má značka svoj showroom?

Najväčšou novinkou je novovybudovaný showroom na Rakovej, kde si môžu zákazníci prísť pozrieť, či vyskúšať všetok ponúkaný tovar v príjemnom prostredí. Ak by teda niekto z okolia Kysúc chcel podporiť niečo originálne, prípadne zabezpečiť zaujímavý darček, kľudne to môže vyriešiť tu. Stačí zadať do Google Maps Wolfpack Clothing, prípadne napísať správu na sociálne siete či zatelefonovať.

Rok 2020 sa pomaly končí, vyzdvihni higlight pracovného roka a značky Wolfpack?



Zaujímavou spoluprácou z posledného obdobia je spoločné tričko s hokejovým klubom zo Žiliny. Tí si po zmene majiteľov zmenili názov na Vlci Žilina a tak sa naskytla príležitosť na kolaboráciu, keďže nás spája rovnaký kraj a v neposlednom rade aj rovnaký symbol vlka. Myslím si, že výsledok stojí za to a poteší srdce nejedného hokejového fanúšika nielen na severe Slovenska.