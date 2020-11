Učiteľka z Kysúc zavírila internet

Deckám v triede vysvetlila prečo nosiť rúško. Pravítkový test zabral.

19. nov 2020 o 12:11 Pavol Stolárik

Nie všetci sme presvedčení, že nosenie rúšok je potrebné pre zabránenie šírenia sa vírusovej nákazy. Stretávame sa s protichodnými názormi. To najmenšie, čo môžeme však urobiť pre ochranu seba aj svojho okolia je snažiť sa dodržiavať nariadenia odborníkov. Veď čo ak náhodou? Deťom na prvom stupni základnej školy môžete prikázať nosiť rúško, no lepšie je vysvetliť im prečo. Tejto úlohy sa zhostila aj učiteľka ZŠ Milana Mravca v Rakovej, ktorá sa vždy snaží učiť deti hrou a vyriešiť problém názornou ukážkou. Jej príspevok na sociálnej sieti zhliadli tisíce ľudí a stal sa inšpiráciou a pre iných pedagógov.

Učiteľku, no najmä manželku a matku dvoch dcér, ktorá miluje život a ktorú každý kto ju pozná volá "Čima", sme požiadali, aby nám o sebe niečo prezradila.

Niektoré dievčatá snívajú, že chcú byť princeznou, niektoré naopak vedkyňou. Kedy si sa rozhodla že sa staneš učiteľkou?

Ako každé dieťa som si prešla obdobím „fantazírovania“. Keď v televízii bežal seriál Linda, chcela som byť policajtkou. Aj na karate som sa prihlásila. Potom prišlo obdobie lekárky, letušky, učiteľky. Vedela som, že ešte potrebujem čas na rozmýšľanie. Tak som šla na gymnázium. V druhom ročníku som už bola pevne rozhodnutá, že pôjdem v šľapajách mojich rodičov a bolo rozhodnuté.

Čo ti toto nie povolanie ale vlastne poslanie dáva,

prípadne čo ti berie?

Toto povolanie mi dáva všetko. Radosť, smútok, lásku, frustráciu, otvára celý svet. Práca s malými deťmi je asi tá najkrajšia práca, aká môže byť. Tie deti sú veľmi úprimné a na nič sa nehrajú. Keď ľúbia, ľúbia z hĺbky srdca a pravdivo. Keď sa boja, svoj strach neskryjú. Sú okamžitým zrkadlom každého človeka. Sme si navzájom učiteľmi a aj po 21 rokoch praxe sa mám čo od nich učiť. A čo mi to moje učiteľstvo berie? Možno kus môjho súkromného času. Pretože moja práca pokračuje aj potom, ako odídem zo školy. Ale moji blízki si už na to zvykli a mám ich podporu.



Aké boli začiatky keď prišla pandémia korony, aký to malo vplyv

na teba a na decká?

Na začiatku som bola presvedčená, že o dva týždne sa vrátime do škôl. Proste „chrípkové prázdniny.“ S deťmi sme komunikovali cez Bezkriedy.sk, Edupage, messengerom. Zapojila som sa do niekoľkých učiteľských skupín a čítala, čítala a čítala. Ako sa blížil koniec druhého týždňa, bolo jasné, že zatvorenie škôl bude na dlhšie. Vedela som, že deti potrebujú kontakt s učiteľom, veď boli len prváci a ešte nemali prebraté všetky písmená. Tak som sa chopila iniciatívy a naštudovala si komunikáciu cez zoom. S rodičmi sme deň pred spustením online hodín mali skúšobné spojenie, ktoré prebehlo tak rôzne. Takmer nik z nás nemal skúsenosti, ale postupne sme sa cez prvotné problémy dostali. Prvý týždeň sme mávali jednu hodinu denne, potom sme zvládali aj tri. Rodičia síce museli asistovať deťom, ale väčšinu práce sme zvládali spoločne, ako na hodinách v škole. Ku koncu sa niektoré deti prihlasovali samé, čo vo veku 7 rokov je super. Školský rok sa nemohol ukončiť osobne a mám pocit, že to deťom viac vzalo, ako dalo.

Leto prešlo, návrat do škôl opäť v znamení korony, sprísnenie

opatrení, rúška už aj v škole. Kde berieš inšpiráciu na takéto

úžasné zážitkové učenie deciek?

Leto bolo netypické. Jar bola horúca a my sme boli doma. Leto upršané a ľudia mohli von. Rúško sa stalo súčasťou outfitu každého človeka. Dospelí s tým veľmi bojovali, aj ja som prešla určitou „revoltou“. Ale v akomkoľvek cudzom interiéri som si ho nasadila.

Návratom do školy sa v prísnych opatreniach pokračovalo. Na úkor svojho komfortu, ale s vedomím, že nechcem ohroziť deti a kolegov, som rúško, alebo štít nosila stále. Deti, kedže boli len druháci, mohli rúško zložiť aspoň na vyučovaní v triede. Obdobie kýchania a soplíkov je na jeseň úplne normálne, ale dbali sme na zvýšenú hygienu rúk, dezinfekciu okolia a fúkanie nosa do papierových servítok. A potom prišli prísnejšie opatrenia a aj drobci v mojej triede museli mať na vyučovaní rúška. Vždy som učila zážitkovo. Veď čo si človek pamätá z detstva? Len veci a udalosti spojené so silným zážitkom. „Pravítkový test“, ako ho pár ľudí nazvalo, zabral. Samozrejme, o imunite, vitamínoch, strave a zdravom spôsobe života sa učíme priebežne počas celého roka. Máme aktivity na tieto témy každú chvíľu. Aktivity „Hovorme o jedle“ a „Deň mlieka“ ale aj „Deň vody“ sa stali už rokmi súčasťou našej práce s deťmi.



Čo by si odkázala rodičom ktorí stále na niečo frflú a

nadávajú, keďže vieme že dieťa nekreuje len učiteľ, ale

aj rodič a okolie.

Neviem, či môžem komukoľvek hovoriť do výchovy jeho dieťaťa. Viem len, že všetci rodičia robia to najlepšie, čo sú schopní v danom čase a situácii urobiť. Možno by inokedy svojim deťom vysvetlili situáciu ináč, ale v danom momente spravili to najlepšie, čo vedeli. Viem, že musia dôverovať učiteľovi, pretože svoje dieťa na pol dňa dávajú do rúk cudzím ľuďom. A strach o svoje dieťatko je prirodzený. Môžem im len poradiť, nech sa pýtajú. Nech komunikujú s učiteľom na rovinu, nie poza chrbát na fórach, kde sa rodičia navzájom sťažujú na „svojich“ učiteľov. Sme len ľudia. A každé dieťa je iné. Každé má iné prostredie doma a musí sa naučiť komunikovať a vychádzať s ostatnými v triede ,vo svojom okolí. Držím palce, aby sa nám spoločnými silami podarilo vychovať z detí šťastných ľudí, ktorí si nájdu svoje miesto na Zemi.

A teraz si prečítajte, ako pani učiteľka "Čima" vysvetlila deťom, prečo je dobré nosiť rúško.

Rúška....

Ráno som vošla do triedy a všetci drobci mali na tváričkách rúška. Pozdravili sme sa a otvorila som okno, aby sa lepšie dýchalo.

Deti boli nezvyčajne ticho, tak som sa ich opýtala, ako im v tých rúškach je. Že nič moc, že im vadia, prekážajú, že sú zbytočné,.... Debata mohla začať.

Povedala som im: "Určite ste zo všetkých strán počuli všetko možné. Že rúška treba, že netreba, že nás ochránia, že nás neochránia,... ani ja si neviem z toľkých informácií vybrať. Viete čo? Urobme si pokus! Každý si teraz vyberie pravítko."

Decká si po jednom začali vyberať, niekto na druhého mieril, niekto si začal trojuholník točiť na prste,...

"Teraz si dajte dole rúško a dýchnite na pravítko. Čo sa tam urobilo?"

"Hmla!" "Rosa!" "Para!"

"Áno. Vydýchli ste vlhký vzduch. Teraz si nasaďte rúško a opäť dýchnite na pravítko. Čo na ňom máte?"

"Nič!" jednohlasne kričali.

"A kde je teda ten vlhký vzduch?"

"V rúšku!!!!!"

Tie decká sú strašne zlaté a veru múdre. Niekedy múdrejšie ako poniektorí dospeláci.

Tak som pokračovala vo vysvetľovaní: " Tie kvapôčky, čo ste vydýchli do rúška, by bez neho lietali po triede. Máte v nich svoje bacilčeky, ktoré nemusia vášmu telíčku nič robiť. Ste kámoši, alebo je vaše telíčko tak silné, že ich vymláti. Ale čo ak by ublížili vášmu spolužiakovi? On sa s nimi nepozná, jeho telíčko sa nemusí vedieť s nimi popasovať. Alebo telíčko jeho babičky, mamičky či súrodenca. Tak sme ich teda nechali v rúšku, aby sme ochránili druhých."

Decká sa smiali, pritákavali, tešili sa z pokusu aj z vysvetľovania. Potom som triedne vrtidlo vyzvala, aby robil vírus a prebehol sa po triede. Vyštartoval ako strela a o pár sekúnd bola trieda obehnutá. Potom som ho vzala okolo pásu a povedala som: "Tak, ja som teraz rúško a idem spomaliť vírus! Bež vírus, bež koľko vládzeš!"

Drobec sa rozbehol, no ja som ho objatím spomalila. Trvalo mu dlho, kým sa dostal na koniec triedy. A moje zhodnotenie?

"Deti. Rúško možno nezastaví vírus úplne, ale veľmi ho spomalí a ochráni spolužiaka. Myslite na to, že vaše rúško chráni druhých, ich rúško chráni vás."

Povyťahovali si rúška riadne cez raťafáky a hodina sa mohla začať. Vydržali sme prvý deň, vydržíme aj ďalšie. Lebo nám na zdraví spolužiakov a druhých záleží.

ďakujeme za rozhovor :)