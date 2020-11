Sparta ho nepustila do slávneho klubu. Spali u neho Kinder, Kraus či Peter Bič Projekt

Dvojnásobný český majster hral v reprezentácii aj v Lige majstrov.

20. nov 2020 o 16:25 Marián Masaryk

Rastislav Michalík (vpravo) pomohol Staškovu postúpiť do z oblastnej do štvrtej ligy. (Zdroj: Slavomír Kalma)

Preslávil ho gól do siete Realu Madrid. Ten však nepovažuje za to najlepšie, čo vo svojej bohatej futbalovej kariére zažil. Štyridsaťšesťročný bývalý záložník Sparty Praha či Spartaka Trnava a slovenský reprezentant Rastislav Michalík začal ešte popri aktívnom hraní s podnikaním v hotelierstve.

Po ukončení profesionálnej kariéry sa vrátil domov na Kysuce a pomohol klubu z rodného Staškova k postupu do vyšších súťaží. Jeho kariéra aj život sa však mohli vyvíjať inak, nebyť jedného rozhodnutia jeho zamestnávateľa.

Najviac obdivoval Zidaneho

Väčšina fanúšikov si Vás pamätá vďaka gólu do siete Realu Madrid. V Lige majstrov ste však skórovali aj proti Feyenoordu Rotterdam. Na ktorý gól spomínate radšej?

Ja spomínam na všetko pekné, čo som zažil. Toto bola taká čerešnička na torte, bola to Liga majstrov. Ten gól Feyenoordu som strelil už za rozhodnutého stavu, kým proti Realu sme prehrali. Pre mňa je však dôležitý každý gól, nech padne v ktorejkoľvek súťaži.

Nastúpili ste proti hviezdnemu Realu, ktorý v tom roku vyhral Ligu majstrov. Ktorého hráča ste na ihrisku najviac obdivovali?

Bolo to mužstvo snov, najlepšie na svete. V podstate to bol výber sveta. Zidane bol asi najlepší hráč, proti ktorému som hral. Bol to geniálny futbalista a jeden z najlepších na svete.

Zahrali ste si na mnohých ikonických štadiónoch. Ktorý vám utkvel v pamäti najviac?

Asi štadión Realu Madrid. Nebol vtedy vypredaný, ale je to kolos, zmestí sa tam asi 90 000 divákov. Potom ešte milánske San Siro, Anfield v Liverpoole či štadióny Manchesteru United a Bayernu Mníchov.

Kde ste zažili najlepšiu atmosféru?