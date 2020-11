Vo Svrčinovci neskrývajú rozhorčenie, starostka však pomáha ako dobrovoľníčka

Medzi ôsmimi obcami v okrese Čadca, v ktorých dnes prebieha ďalšie kolo testovania, je aj Svrčinovec.

21. nov 2020 o 8:54 Iveta Hažíková

Počas dvoch kôl celoplošného testovania sa v hraničnom Svrčinovci, cez ktorý vedie hlavný cestný ťah I/11, prišli otestovať viacerí „cezpoľní“ prechádzajúci obcou, tiež cudzinci. Percento pozitívnych po druhom kole tam bolo 1,45 percent.

Starostka Renáta Majchráková verila, že jej argumenty kompetentní zoberú na vedomie a Svrčinovec sa do zoznamu obcí, v ktorých sa uskutoční 3. kolo, nedostane.

„Už som stihla na obecnom zastupiteľstve poďakovať a odovzdať ďakovný list mojim pracovitým hasičom, bez ktorých by sme to určite nezvládli. Zároveň som vyjadrila vieru, že u nás už 3. kolo nebude. Napokon, prečo by sme mali testovať hocikoho, kto k nám príde? Veď tie predošlé percentá neboli len o našich obyvateľoch. Kde je spravodlivosť? Dve kolá testovania stali našu obec približne 3800 eur, nehovoriac o ďalších „sponzorských“, ktoré tam zarátané nie sú. Kedy dostaneme peniaze, ťažko povedať.

Ešte počas prvej vlny obec upratovala karanténnu miestnosť pre repatriantov v budove bývalej colnice. Dodnes nám štát nerefundoval ani cent,“ posťažovala si pred spustením 3. kola testovania starostka.

Dnes ráno prišlo do pol deviatej na testovanie 20 ľudí, výsledok testov bol negatívny. Ako dodala starostka, medzi spomínanou „dvadsiatkou“ bol aj obyvateľ Čadce. Dnes aj ona pomáha ako dobrovoľníčka v kultúrnom dome.