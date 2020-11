Kto sa dostal do Ideálnej jedenástky futbalovej jesene?

Oblastné kluby vyberali najlepších hráčov prvej polovice sezóny.

21. nov 2020 o 16:34 Marián Masaryk

Pred viac ako mesiacom sa predčasne ukončila jesenná časť futbalovej sezóny 2020/21 aj v oboch súťažiach Oblastného futbalového zväzu Kysúc. Zástupcov všetkých 17 klubov (11 v VI. Lige a 6 v VII. lige) sme oslovili, aby vybrali najlepších hráčov na každom poste. Každý z nich mal možnosť vybrať viac ako jedného hráča na každý post. Mohli a nemuseli vyberať z vlastného tímu.

Pri vyhodnotení ankety sme brali do úvahy aj hlasy pre hráčov, ktorých by kluby vybrali na druhom alebo treťom mieste. Tie rozhodovali pri rovnosti bodov u hráčov vybraných na prvom mieste. Zo všetkých odovzdaných hlasov sme potom zostavili Ideálnu jedenástku jesene v oboch súťažiach. Prečítajte si, kto ako hlasoval a ako svoj výber zdôvodnil. Kto sa dostal do našich „hviezdnych zostáv“?

VI. liga

Ján Hrtús, TJ Kysučan Korňa

Brankári: Oliver Seman (Radôstka): V jesennej časti odchytal všetky zápasy svojho mužstva. V ktorých obdržal malé množstvo gólov a tým pomohol mužstvu k prvej priečke v tabuľke.

Obranca: Rastislav Šutý (Korňa): Bol oporou počas celej jesene. Vynikal v organizácii mužstva, vzdušnom priestore a patril k najlepším hráčom mužstva.

Záložník: Anton Fekula (Radôstka): Je to jeden z najlepších hráčov celej súťaže. Je fyzicky dobre zdatný. V jesennej časti strelil veľké množstvo gólov.

Útočník: Ladislav Boris (Vadičov): Je to útočník so skúsenosťami z vyšších súťaží. V zápasoch je ťažko brániteľný. Má čuch na góly.

Ľubomír Hranec, TJ Slovan Podvysoká

Brankár: Peter Gašinec (Rudinská): Výborne číta hru, komunikácia s obranou, solídna rozohrávka.

Obranca: František Bytčanek (Podvysoká): Bojovník, výborný prehľad, vie vyviezť loptu z obrany, výborná kopacia technika.

Záložník: 1. Dávid Staňo (Radôstka): Je zdravo drzý, behavý, priebojný

2. Dávid Kajánek (Podvysoká): Je zdravo drzý, behavý, priebojný.

Útočník: 1. Anton Fekula (Radôstka): Má čuch na góly a sype mu to.

2. Marek Poláček (Podvysoká): Je ako valec alebo buldog, pracant, nevzdáva žiadnu loptu.

Michal Kloták, Športový klub Nesluša

Brankár: Gabriel Kubaščík (Nesluša): Brankár s dobrým čítaním hry.

Obranca: Rastislav Šutý (Korňa): Základný pilier korňanskej obrany. Využíva svoje skúsenosti z vyšších súťaží.

Záložník: Anton Fekula (Radôstka): Hlavný tvorca hry Radôstky.

Útočník: Radoslav Buček (Rudinská): Útočník s veľkým prehľadom v šestnástke, kde dokáže streliť gól aj z nemožnej pozície.

Ján Šustek, ŠK Radoľa

Brankár: 1. Stanislav Brišš (Vadičov): Skúsený brankár s veľkou rozvahou. Svojou prítomnosťou na ihrisku vnáša do tímu hernú pohodu.

2. Milan Poništ (Radoľa): Osobnosť v tíme, v dôležitých momentoch zápasu dokázal podržať svojich spoluhráčov.

Obranca: 1. Erik Gašinec (Radoľa): Skúsená opora obranných radov. Má stálu a vysokú výkonnosť s perfektným prehľadom v hre.

2. Peter Vnuk (Radoľa): Je rýchly, húževnatý, dôrazný v osobných súbojoch, opora tímu.

3. Marek Luciak (Rudinská): Je dominantný na ihrisku, vždy poctivý prístup k hre.

Záložník: 1. Irenej Vnuk (Radoľa). Patrí k najlepším záložníkom celej súťaže, maximálne konštruktívny, tvorca hry s precíznym citom pre prihrávku.

2. Patrik Žúbor (Vadičov): Nadpriemerne pracovitý záložník v kombinácií s úspešným zakončovateľom, dokáže podporovať obranné aj útočné rady



Útočník: 1. Anton Fekula (Radôstka): Útočník, ktorý svojou technikou a futbalovou vyspelosťou dokáže strieľať rozhodujúce góly.

2. Ladislav Boris (Vadičov): všestranný, technicky vyspelý hráč, priebojný a silný v osobných súbojoch.

3. Radoslav Buček (Rudinská): Útočník k pohľadaniu, ovládanie lopty a silná fyzická hra patrí k jeho veľkým prednostiam.

