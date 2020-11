Vysoké výdavky, malý záujem. V Čadci sa testovali aj Ukrajinci

Na Kysuciach testovalo trinásť samospráv.

23. nov 2020 o 10:15 Radoslav Blažek

Počas víkendu sa testovanie uskutočnilo v 458 mestách a obciach na Slovensku, kde sa počas druhého kola vyšplhala infekčnosť cez 1 percento.

Na Kysuciach išlo o mesto Čadca, obce Klokočov, Zborov nad Bystricou, Oščadnica, Skalité, Podvysoká, Staškov, Svrčinovec, Nová Bystrica, Lopušné Pažite, Radoľa, Rudina, Rudinská.

Keďže testovanie bolo tentoraz naozaj dobrovoľné, očakával sa nižší záujem ľudí. A to aj potvrdilo samotné víkendové testovanie.

V Čadci, kde otvorili o dve odberné miesta menej ako počas prvého a druhého kola, prešlo rukami zdravotníkov 3147 ľudí.

„Testovanie prebehlo bez problémov. Prišlo relatívne dosť cezpoľných ľudí z iných obcí a miest. Na Podzávoze sme otestovali napríklad aj 33 Ukrajincov, ktorí tu pracujú na diaľnici,“ prezradil pre týždenník Kysuce Marián Kráľ, hovorca mesta Čadca.

Podľa jeho slov prišli len tí najzodpovednejší, ktorí nechcú podceniť situáciu. „Pozitívnych bolo 51 osôb, teda 1,62 percenta ľudí,“ dodal Kráľ.

Aj v Staškove sa prišlo otestovať viacero ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci. „Celkovo sme otestovali 568 ľudí, z toho 116 nemalo trvalý pobyt v obci. Pozitívnych bolo šesť, jeden z nich nebol od nás,“ informoval nás Ladislav Šimčisko, starosta obce.

Faktom je, že testovať sa prišlo oveľa menej ľudí než v predošlých kolách. Napríklad v druhom kole odobrali vzorku 1953 osobám. „Odchytili sme v podstate šesť infekčných ľudí. Či to teda malo zmysel alebo nemalo, to nechám na druhých. Je však otázne, či je to adekvátne nákladom. Za prvé dve kolá sme vyčíslili náklady na cca 4600 eur, takže odhadom aj toto kolo vyjde na vyše 2-tisíc eur,“ dodal Šimčisko.

V obci Skalité odhalili testy sedem pozitívnych, dvaja z nich neboli z tamojšej obce. Celkovo sa podľa slov starostu Jozefa Cecha otestovalo 673 ľudí, viacerí z nich boli z Čadce, Čierneho, Oščadnice, či z iných obcí.

„Či to malo zmysel? Poviem to tak. Tým, že to vláda nariadila, sme to museli zabezpečiť. To je fakt. Očakávali sme, že účasť ľudí bude mizivá, aj preto sme otvorili namiesto štyroch odberných miest dve. Testovanie stojí nemalé finančné prostriedky, touto formou sme tak optimalizovali náklady,“ vysvetlil Cech.

Kysucké mestá a obce tak zvládli aj tretie kolo testovania. Koľko ich ešte bude v nasledujúcich mesiacoch, je nateraz otázne. O všetkom rozhodnú kompetentní.