Heligónkárky z Oščadnice oprášili svoje nástroje. Ľudovú hudbu prinesú do vašej obývačky.

Namiesto Glassgowa a Monaka koncertujú Bacmaňáčky doma.

24. nov 2020 o 14:00 Pavol Stolárik

Určite ich poznáte aj vy. Zvučné hlasy v spojení s heligónkou, to je kombinácia ,ktorá dokáže učarovať všetkým generáciám. Folklóru a ľudovej hudbe venujú už od útleho detstva. Ako tanečníčky, speváčky a heligónkárky pôsobili v niekoľkých folklórnych súboroch. Svojimi piesňami reprezentujú Kysuce po celom Slovensku aj mimo neho. Radosť rozdávali na rôznych folklórnych podujatiach či súkromných oslavách. Teraz je všetko inak. O začiatkoch aj bežnom živote umelca sme sa rozprávali s Lenkou a Evkou Bacmaňákovými.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ua7Fl28EAcM

Kedy ste zistili, že vás priťahuje práve folklór?

Už ako malé deti sme dostali príležitosť účinkovať v DFS Oščadnička, ktorý sa zrovna zakladal v roku 1991. Bol to vysokokoškolský projekt terajšej riaditeľky ZŠ v Oščadnici – Mgr. Veroniky Mačuhovej. Vďaka jej práci našlo záľubu vo folklóre množstvo detí, čo bolo obrovským prínosom pre našu obec. Okrem pani riaditeľky nás k folklóru viedla aj naša babička, ktorá nám spievala staré piesne v Oščadnickom nárečí a my sme ju s obdivom počúvali. Do teraz si pamätáme pieseň „Nad našum zogrudkum“ (Nad našou záhradkou), ktorú sme časom zaradili do nášho repertoára.