Gennaro Gattuso ho nešetril

Bývalý reprezentant stále spomína na historický zápas.

24. nov 2020 o 12:32 Tomáš Urbaník

Trojnásobného majstra Slovenska asi netreba špeciálne predstavovať. Kysučan, bývalý Slovenský reprezentant a vždy usmiaty Zdeno Štrba hráva futbal pre radosť. Ako by aj nie. Futbal a šport hral a hrá hlavnú úlohu v jeho živote, vďaka čomu je aj dnes vo výbornej kondícii či nálade.

Ako sa aj v dnešnej dobe držať pri dobrom zdraví alebo akú „pikošku“ vytiahol pri spomienkach na pamätný zápas slovenskej reprezentácie z majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike, prezradil v rámci seriálu Športujúce Kysuce, ktorý bol súčasťou Európskeho týždňa športu.

Kto vás priviedol k futbalu a športu?

Prakticky celá moja rodina. Môj otec bol vynikajúci futbalista, takisto aj moji ďalší traja bratia, s ktorými som futbal hrával vonku na ulici. Nad niečím iným sme ani nepremýšľali. Futbal bol náš život od útleho detstva. Lenže my sme nehrávali len futbal, ale aj hokej a ďalšie športy. Celkovo šport nám veľmi učaroval od malého dieťaťa a dúfam, že športovať budem ďalšie dlhé roky.

Aké sú vaše najkrajšie športové zážitky?

Tak tých mám veľmi veľa. Keď to zoberiem odmalička, tešil som sa z každého jedného víťazstva. Či už šlo o výhru zo zápasu na ulici alebo proti kamarátom z druhej dediny. Pre mňa to bol v tom momente môj najkrajší zážitok. Každé víťazstvo sa predsa počíta. Čím som bol starší, tým viac sa to postupne menilo. Nastupovala radosť z víťazného majstrovského zápasu od žiačikov v Krásne nad Kysucou cez postup do ligy s Púchovom až po majstrovský titul v Žiline alebo postup so slovenskou reprezentáciou na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky. Víťazstvá sa hromadili, takže tých krásnych momentov a spomienok je veľmi veľa.

Spomeniete si ešte na pocity pri zisku prvého titulu majstra Slovenska?