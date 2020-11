Výzva „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ zaplavila aj Kysuce

Dobrí ľudia chcú darčekmi potešiť deti a dôchodcov z domovov sociálnych služieb.

Sociálne siete zaplavila výzva, ktorá má potešiť dôchodcovia decká z domovov sociálnych služieb a spríjemniť im sviatky vianočným darčekom. Zapájajú sa do nej tisíce dobrovoľníkov so srdcom na pravom mieste.

Funguje to tak, že dobrovoľníci z celého Slovenska oslovia vo svojom meste domov sociálnych služieb, pre ktorý by chceli darčeky odovzdať. Z tohto dobrovoľníka sa potom stáva kontaktná osoba, ktorej sa ozývajú tí, ktorí doma vytvorili balíčky zo zabalených krabíc od topánok. V roku 2020 ich je už vyše 200.

Obsah balíčkov má svoje pravidlá, aby skutočne pomohol a mal svoj účel. Rovnako organizátori pridali aj odporúčanie, čo do balíčkov nedávať z bezpečnostných dôvodov.

Čo by mohol ten váš balíček obsahovať :

Niečo Teplé : káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj…

Niečo Voňavé : sprchový gél, telové mlieko, krém na ruky, balzam na pery, parfém…

Niečo Slané : tyčinky, slané kekse, praclíky, kukuričné chrumky, krekry…

Niečo Mäkké : teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, šál, uteráčik…

Niečo Sladké : keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky…

Niečo Pre Potešenie : krížovky, dobrá kniha, kresbičky od detí, pozdrav, medovník, pohľadnica…

Čo do balíčka nepatrí :

Použité alebo špinavé veci ( oblečenie, drogéria atď.)

Otvorené potraviny alebo potraviny po záručnej dobe

Sviečky, zapaľovače, čistiace prostriedky

Lieky, alkohol, šumivé rozpustné tablety do vody

Čerstvé ovocie a čerstvé potraviny (vzhľadom na dobu kým budú odovzdané)

Trvanlivé potraviny (napr. cestoviny, polievky, fazuľa, horčica, veci do mikrovlnky atď.)

Priveľké veci, ktoré zaberú veľkú časť krabice (napr. veľká krabica džúsu, veľké balenie papierových vreckoviek, toaletného papiera, veľká plyšová hračka)

Špecifický kus oblečenia ( tepláky, sveter, pyžamo- ťažko trafiť, že krabičku dostane niekto práve s touto veľkosťou oblečenia)

Starí ľudia sú ako deti a budú si porovnávať darčeky. Preto je dôležité, aby každý dostal približne rovnaký obsah. Vyhnite sa preto používaniu krabíc napríklad od detských topánok, alebo naopak, od čižiem. Vzbudilo by to dojem, že jeden dostane viac a druhý menej.

Ak nemáte krabicu od topánok, skúste sa spýtať v najbližšom obchode s topánkami, či by vám krabičky nedali. Prípadne môžete použiť kupované krabice približne vo veľkosti škatule od topánok.

Doma robené výrobky sú milou pozornosťou, avšak treba myslieť na to, že od momentu keď odovzdáte krabičku a niekto ju dostane, prejde takmer mesiac. Väčšina starkých dostane darčeky až tesne pred Vianocami, alebo na Vianoce. Preto myslite na to, aby sa doma robené výrobky nepokazili dovtedy. Taktiež je najlepšie spýtať sa kontaktnej osoby, lebo môžu sa na to pozerať v rôznych domovoch rôzne. V niektorých domovoch vyslovene zakázali doma robené výrobky. Ak ste ich však dali do krabice, kontaktná osoba ju pri kontrole vyberie a odovzdá domovu v taške mimo darčekov. Nevhodné sú trubičky a oplátky, tie sa pri presunoch môžu polámať.

Kontaktné osoby pre región Kysúc :

Čadca :

Kristína Šuriková, k.surikova@zoznam.sk ,M+M KVETINÁRSTVO, Palárikova A 99, Čadca (kvetinárstvo vedľa pošty v budove Tatra hotela). Pre Viacúčelové zariadenie pre seniorov Kukučínova 2970 Čadca

Čierne :

Bc. Zuzana Stráňavová zuzana.stranavova.sz@gmail.com tel. kontakt - 0903 455 452, adresa Čierne 1004, 02353. Pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Centrum sociálnych služieb Žarec - pracovisko Čierne.

Jana Časnochová, jcasnochova2@gmail.com ,Čierne pri Čadci 16, 02353. Pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Centrum sociálnych služieb Žarec - pracovisko Čierne.

Klokočov:

Martina Polková, polkova7@seznam.cz, 0915 813 386. Určené pre DD Sv. Alžbety Hlavice, Klokocov 02322 a CSS Žarec v Čadci.

Kysucký Lieskovec:

Mgr. Marcela Lisková, marcela.liskova@gmail.com, 0903473084, Kysucký Lieskovec 127. Krabičky poputujú do CSS KAMENCE Kysucké Nové Mesto.

Ak aj vy chcete svojou troškou prispieť, môžete kontaktovať organizátorov na stránke https://www.kolkolasky.sk/ alebo na sociálnej sieti v skupine „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“.