Udržiavať budú musieť aj nový úsek D3 na Kysuciach

Diaľničiari sa pripravujú na zimnú údržbu. Túto sezónu do nej pribudne aj úsek D3 Čadca,Bukov – Svrčinovec. Postará sa oň Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest v Čadci.

25. nov 2020 o 9:27 Iveta Hažíková

Na zabezpečenie zjazdnosti, pluhovania a posypu diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nasadí túto zimnú sezónu spolu 277 mechanizmov, z toho 169 sypačov. „Udržbu diaľničného úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec dlhého takmer 5,7 km, bude po jeho odovzdaní motoristom zabezpečovať naše Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Čadca. To má v správe aj nadväzujúci úsek diaľnice D3 Svrčinovec - hranica s Poľskou republikou v dĺžke približne 15,5 km,“ informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Podľa jej slov popri sypačoch majú pre všetky diaľničné úseky na Slovensku pripravené nákladné vozidlá schopné zabezpečiť odvoz snehu (10 ks), nákladné vozidlá s pluhom (13 ), traktory s radlicou (15 ), traktory sypače (6 ), snehové frézy (22), gréder (1) a nakladače (41). Najviac mechanizmov zimnej údržby je k dispozícii na strediskách v Mengusovciach (29), Zvolene (27) a v Košiciach (27).

Zásoby sú pripravené

„Na výkon zimnej služby sme personálne vyčlenili 655 našich zamestnancov. Vodiči, dispečeri a vedúci 15 stredísk budú v pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni pripravení zabojovať s počasím a zaistiť bezpečnosť a zjazdnosť aj počas intenzívneho sneženia,“ povedala Žgravčáková.

Ako sa ďalej vyjadrila dôraz kladú na predzásobenie sa posypovými materiálmi na 80% kapacity skladov. „O našej pripravenosti zabojovať so snehom a mrazmi svedčí fakt, že kým spotreba chemického posypového materiálu do -6 °C bola v minuloročnej zimnej sezóne 20 927 ton, aktuálne máme naskladnených až 59 052 ton posypovej soli do -6 °C a 755 ton posypovej soli do -34 °C,“ povedala.

Využijú zábrany

Aj počas tohtoročnej zimy pristúpia podľa jej slov k zvýšeniu bezpečnosti najmä v oblastiach, kde terén v kombinácii s nepriaznivým počasím negatívne ovplyvňuje situáciu na cestách. Na základe štúdií Výskumného ústavu dopravného, dlhoročnej praxe a skúseností ich stredísk z predchádzajúcich zimných období, rozložia túto zimu takmer 76 km protisnehových zábran a bezmála 8 km protisnehových bariér.