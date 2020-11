Maľbou poďakovali ľuďom v prvej línii, sami potrebujú pomôcť

Múr opustenej budovy nesie od minulého týždňa záznam o tom, akú dobu žijeme. Pandémia často núti ľudí v prvej línii siahnuť na dno síl. Za to im patrí vďaka. Pomocnú ruku prinášajú aj dobrovoľníci.

25. nov 2020 o 10:11 Magdaléna Paluchová

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. „Kto chce žiť, nech sa kýve.“ Heslom známeho detského psychológa Ivana Štúra sa zrejme podvedome riadia aj kysuckonovomestskí dobrovoľníci. Snažia sa, vymýšľajú aktivity, dokonca začínajú nové projekty. Samotná budúcnosť Kysuckého dobrovoľníckeho centra je pritom kvôli pandémii taktiež nejasná.

Vďaka v modrých farbách

Boli to práve kysuckonovomestskí dobrovoľníci a aktivisti mládežníckeho združenia SYTEV, kto vzbudil záujem médií v uplynulom týždni nástennou maľbou. Tá zachytáva ľudí, ktorí sú nasadení v prvej línii v boji s koronavírusom. Hasič, policajti, lekári. Všetkým týmto odkazujú dobrovoľníci „ďakujeme“.

Veľkoplošné dielo, takzvané mural art, zhotovili výtvarníci Filip Svrček a Erik Šoška. Maľbu urobili bez nároku na odmenu, nachádza sa na vedľajšej budove gymnázia, ktorá sa už niekoľko rokov nevyužíva.

Druhá vlna je pre nich ťažšia

Mládež a dobrovoľníci Kysuckého Nového Mesta prežívajú pandémiu aktívne. Počas prvej vlny tlačili ochranné štíty, ktoré sa snažili distribuovať tam, kde bolo treba. Pomáhali aj dôchodcom.

Keďže ich existencia je závislá od aktivít a teda aktívnej interakcie s ľuďmi, obmedzenie pohybu a prechod do online sveta bol pre nich dočasným riešením. Dlhodobo sa takto fungovať nedá: „V prvej vlne sme tlačili štíty a preklápali sme naše aktivity do online priestoru. No stále sme dúfali, že táto situácia skončí a budeme sa môcť čo najskôr vrátiť medzi ľudí. Veľa aktivít sme teda popresúvali na neskoršie obdobie. No keďže druhá vlna priniesla ešte väčšie obmedzenia, už v žiadnom prípade nemôžeme podujatia a aktivity presúvať a čakať,“ hovorí riaditeľ mládežníckeho združenia SYTEV Lukáš Hrošovský.

Každý deň preto pripravujú diskusiu so zaujímavým hosťom online. Chystajú aj vlastný podcast, ktorý nahrajú raz do týždňa, mal by sa volať Kopec rečí.

„Máme naň kolegu ako stvoreného, pretože veľmi rád rozpráva a je takým hlasom združenia. Minulý týždeň mi zavolal s tým, že má skvelý nápad. Povedal: poďme poďakovať ľuďom v prvej línii,“ vysvetľuje Lukáš Hrošovský, ako sa zrodil nápad rozmernej maľby.

Aj dobrovoľníci potrebujú pomoc

„Chceli sme poďakovať maľbou. Zároveň sme chceli, aby to len maľbou nekončilo, chceli sme myšlienku rozšíriť. Sme Kysucké dobrovoľnícke centrum, chceli sme myšlienku dobrovoľníctva preniesť aj na túto maľbu,“ hovorí a pozornosť upriamuje na chlapca so zeleným rúškom, ktorý je v popredí maľby.

Je to dobrovoľník Noro, ktorý znázorňuje, že pandémiu zmierňuje aj pomoc neprofesionálnych dobrovoľníkov.

„V popredí maľby je dobrovoľník Noro, ktorého máme aj zanimovaného. Blíži sa „Giving Tuesday“, čo je svetový sviatok dávania a štedrosti. Pripadá na utorok 1. decembra. Dobrovoľníci z Kysuckého Nového Mesta chcú prostredníctvom dobrovoľníka Nora sami poprosiť o pomoc. „Sme v strate asi štyritisíc Eur. Pracujeme a robíme, no viem a mám v hlave to, že postupne krachujeme, ak nenazbierame finančné prostriedky,“ hovorí riaditeľ združenia SYTEV Lukáš Hrošovský.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú. Aj nás teší pomáhať a chceli by sme v tom pokračovať. Pracujeme tu na Kysuciach, snažíme sa pomáhať ľuďom, aj deťom s autizmom, v prvej vlne sme nakupovali dôchodcom, pomáhali sme aj domovu dôchodcov a chceli by sme fungovať i naďalej,“ opisuje situáciu Hrošovský.

Aby dobrovoľníci mohli robiť spoločné aktivity naďalej, sami potrebujú pomôcť. Prispieť im môžete na tejto webovej adrese: www.sytev.darujme.sk/podakovaniesnorom/

