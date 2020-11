Pochválil ich prvoligový tréner. Pečovský pýtal menej ako amatéri

Kysucký klub vedie štvrtú ligu aj vďaka bývalému reprezentantovi.

25. nov 2020 o 13:57 Marián Masaryk

ŠK Javorník Makov je priebežným lídrom štvrtej futbalovej ligy Skupina Sever. Má však len jednobodový náskok na najbližšieho súpera, ktorý odohral o tri zápasy menej v predčasnej ukončenej jesennej časti sezóny 2020/21 a ani raz neprehral.

Kysucký klub urobil dobrý dojem aj v Slovenskom pohári, v ktorom vypadol až po tesnej prehre s mužstvom z Fortuna ligy. Fanúšikov nie len z Makova lákal na zápasy bývalý slovenský reprezentant Viktor Pečovský. O výkonoch tímu, pozitívach i negatívach jesene ovplyvnenej druhou vlnou koronakrízy hovoril manažér ŠK Javorník Martin Pavlík.

Výhrady majú len ku dvom zápasom

Po prerušenej jeseni ste na čele štvrtej ligy. Zatiaľ sa teda napĺňajú vaše ambície?

Samozrejme, že u nás vládne s umiestnením spokojnosť. Treba však poznamenať, že Dolný Kubín nemá odohrané všetky kolá a po ich odohraní by nás pravdepodobne preskočil.

Ako hodnotíte výkony tímu v jednotlivých zápasoch? V ktorých sa dalo dosiahnuť viac v ktorých ste vyťažili z minima maximum?

Herný prejav mužstva bol v drvivej väčšine zápasov naozaj dobrý. Veľké výhrady máme k odovzdanému výkonu v zápase v Stráňavách a možno aj k určitej nepohode v domácom zápase s Dolným Kubínom. Tam by sa to však dalo ospravedlniť vyčerpanosťou z pohárového zápasu s prvoligovou Sereďou.

Ste spokojný s bodovým ziskom a samotnou hrou? Kto najviac prekvapil a kto sklamal?

Ako som spomínal, máme výhrady k výkonom v dvoch zápasoch, ale inak hodnotíme jeseň veľmi pozitívne. V lete sme káder posilnili o dvoch kvalitných hráčov – Viktora Pečovského a Pavla Zimku, ktorí patrili k veľkým oporám. Vyslovene nás nesklamal nikto, možno o čosi viac sme čakali od Reného Reváka, ale aj ten sa v závere jesene akoby našiel a rozohral. Čo sa týka milého prekvapenia, tam by som vyzdvihol brankára Filipa Kňazoviča, ktorý bol veľkou oporou mužstva. Určite k jeho výkonnostnému vzostupu prispel bývalý tréner ligových brankárov Milan Penksa, ktorý sa ku nám do Makova prisťahoval a nezištne začal pomáhať nášmu klubu, pričom chodil na každý tréning. Bola to naozaj paráda sledovať jeho brankárske tréningy. Ďalším pozitívnym prekvapením bol aj Zimka, ktorý u nás pôsobil pred tromi rokmi ešte v tretej lige. Teraz mu, myslím, vyslovene sadlo zloženie nášho mužstva. Nešetril krokmi, strieľal góly a rýchlo sa stal miláčikom fanúšikov aj kabíny.

Pečovský nemal veľké nároky

Vašou najväčšou hviezdou je nepochybne Viktor Pečovský. Akým bol pre vás prínosom?