Hudobníčka Blanch sľubuje nový projekt: Bude dynamickejší, odvážnejší aj temnejší

Čadčianka Bianca Macková sa ako Blanch za štyri roky dostala z čadčianskeho kultúráku do rádiových štúdií. Tento rok mala vystupovať na Pohode, kde sa na line-upe vyskytli mená ako Thome York, či Glass Animals.

28. nov 2020 o 16:18 Magdaléna Paluchová

Hovorí, že ju zaskočilo, ako sa ľudia počas koronakrízy vyjadrujú o tých, ktorí pracujú v umeleckom priemysle.

Kedy si začínala s hudbou?

Keď som mala osem rokov, skúšala som hrať na klavír, pretože hrala aj sestra a páčilo sa mi to. No v škole ma to nebavilo. O dva roky neskôr som skúšala gitaru, no na krúžku som vydržala mesiac. Nepáčila sa mi výučba, povedala som si, že sa budem učiť sama. Mne sa vždycky učilo lepšie samej, ako podľa nejakých šablón. Keď mi teraz v škole niekto vysvetľuje teŕiu harmónie, to ocením, ale pri hre na nástroj mi príde osobnejšie, keď sa ju človek učí sám. Hrať na husle by som sa asi sama naučiť nezvládla, je to komplikované. No gitara mi prišla zvládnuteľná.

Ako vznikla Blanch, ktorú dnes počujeme z éteru?

V desiatich som si hrávala len tak pre radosť, s mojou kamarátkou sme sa hrávali, že máme kapelu. Mať kapelu bol vždy môj sen. Keď som mala jedenásť, skladala som vlastné pesničky v slovenčine. Robila som covery.

V roku 2016 som začala písať piesne, z ktorých mnohé sú na albume Delusion. Prvý koncert v čadčianskom klube som odohrala pár mesiacov na to, ako som napísala prvú pieseň. Odvtedy to jemne začalo, ľudia ma volali hrať na podujatia, vernisáže a podobne.

S vtedajšou kapelou sme poslali pieseň Over Hills do Demovnice na Rádiu FM (Demovnica Rádia_FM je webový a rozhlasový rebríček nahrávok slovenských autorov, ktorým ešte album nevydalo vydavateľstvo – pozn. autora). Pieseň sa držala na prvých miestach a neskôr ma z rádia zavolali na koncert.

V roku 2018 som sa s jedinou skladbou Over Hills, ktorú som dovtedy vydala, dostala na Rádiohlavách (Radio Head Awards je hudobná anketa spojená s oceňovaním – pozn. autora) do kategórie objav roka, skladba roka a to som ešte ani nemala album. Nakoniec som si odniesla cenu od nadácie Advance Investments.

To bolo tiež zaujímavé, pretože sa väčšinou urobí užší výber piatich nominácií a z nich sa vyberie víťaz, ktorý od nadácie dostane finančnú podporu na tvorbu albumu. Ja som sa ale do toho výberu nedostala a preto dali výnimočne v tom roku dve ceny.

Ako k tomu došlo? Oni si vybrali práve teba?

Spomínali, že ma sledovali už pred Rádiohlavami na YouTube a potešili sa, keď ma videli v nomináciách, no keďže som sa nedostala do užšieho výberu, tak si povedali, že to musia nejako vymyslieť.