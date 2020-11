Penaltu dostal ako darček, traja bratia sú jeho spoluhráčmi

Rudina je tak trochu rodinný klub.

26. nov 2020 o 13:49 Marián Masaryk

Dávid Čičala bol nie len formálnym lídrom futbalového mužstva OŠK Rudina v jesennej časti sezóny 2020/21 v siedmej lige Oblastného futbalového zväzu Kysúc.

Dvadsaťpäťročný obranca odohral ako kapitán kompletnú minutáž a k priebežnému druhému miestu v tabuľke pomohol aj dvoma gólmi. Traja zo šiestich zástupcov klubov v súťaži zvolili niekdajšieho hráča Rudinskej či Zborova nad Bystricou za najlepšieho obrancu jesene.

Pomohol im návrat „stratených synov“

Rudina odohrala slušnú jeseň, keď zaostala len za dominantnou Rakovou. Predčilo druhé miesto po jeseni vaše očakávania? S akými ambíciami ste išli do sezóny?

Samozrejme, predčilo. Do jesennej časti sme vstupovali s tým, že si ideme zahrať futbal a zabojovať o nejaké tie bodíky. Nikoho však ani len nenapadlo, že sa budeme držať na popredných miestach tabuľky.

Ako hodnotíte výkony v jednotlivých zápasoch? S lídrom súťaže ste odohrali dve vyrovnané partie, len dvakrát ste na jeseň prehrali...

Vždy sme išli do zápasu s nasadením a vôľou vyhrať, no nie vždy sa nám to podarilo. Každý zápas sa vyvíja inak, či už hráte s prvým alebo posledným. Ťažko hodnotiť jednotlivé výkony v zápasoch, bolo to aj o šťastí a o premieňaní šancí. Zápasy proti Rakovej mali vždy náboj, predsa len, boli to súboje medzi prvými dvoma tímami v tabuľke a oba do nich išli naplno.

Na Rakovú strácate deväť bodov, ale mohlo to byť šesť. Nestihli ste dohrávku v Klokočove. Verili ste si tam na víťazstvo? Doma ste tohto súpera zdolali...

Áno, sme si toho vedomí. Zápasy vonku sú vždy ťažšie, keďže súper hrá doma pred vlastnými fanúšikmi. Klokočov má tiež skvelý tím, no my sme boli pevne odhodlaní si odtiaľ doniesť tri body domov.

Ako ovplyvnili výkony tímu návrat niekoľkých hráčov, vrátane hrajúceho trénera Kotrča? Pomohlo to k lepším výsledkom?

To bolo aj našou prioritou, hrať s domácimi hráčmi a vytvoriť tak skvelú partiu. Každopádne, každý nám svojím príchodom späť pomohol. A tréner? Pred ním len klobúčik dolu. Veď predsa už nepatrí medzi najmladších, ale stále má čo ponúknuť tímu, či už na lavičke ako tréner alebo na ihrisku ako hráč.

Nehádžu flintu do žita

Predseda klubu v hodnotení jesene spomenul, že ste boli dobrá partia a odohrali ste kvalitné zápasy. V ktorých ste podľa vás mohli dosiahnuť viac a naopak, v ktorých ste pozitívne prekvapili?