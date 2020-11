Úrad môže krčmárom napariť mastnú pokutu

Mestskí policajti denne kontrolujú terasy a pohostinstvá v Čadci

26. nov 2020 o 15:05 Pavol Stolárik

Reštaurácie a krčmy investovali nemalé peniaze do zimných terás. Majitelia hovoria, že je pre nich likvidačné úplne zatvoriť prevádzku a hrozia prepúšťaním personálu. Aby mohli počas pandémie a s ňou spojených opatrení aspoň ako-tak normálne fungovať zateplili terasy a umiestnili do nich ohrievače. Hygienikom sa to nepáči. Terasy, ktoré nebudú mať otvorenú aspoň jednu celú stenu, nebudú môcť byť v prevádzke. Pod exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z troch bočných strán. Obmedzenie otváracích hodín je od 5. hodiny rannej do 22. hodiny.

Reštaurácie, ktoré túto podmienku nesplnia, budú musieť terasy zatvoriť. Každá terasa musí prejsť schvaľovacím procesom na úrade verejného zdravotníctva. Nová vyhláška platí od piatka 27. novembra 2020.

Dodržiavanie opatrení kontroluje Mestská polícia v Čadci. Do ulíc chodia denne a preverujú podnety od občanov ale aj od regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Náčelník Mestskej polície v Čadci mjr. Mgr. František Linet pre týždenník Kysuce uviedol, že hliadka mestskej polície na základe podnetov verejnosti ide na miesto situáciu preveriť. "Kontrolujeme jednotlivé ustanovenia vyhlášky č. 12/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Zameriavame sa najmä na vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných častiach prevádzky, ktorý ma byť umožnený len osobám s prekrytými hornými a dolnými dýchacími cestami. Vo vnútorných priestoroch nesmie prekročiť koncentrácia osôb na 15 m - 1 zákazník. V exteriérovej časti prevádzok verejného stravovania je prevádzkovateľ povinný dodržiavať 2 m medzi stolmi. Zároveň kontrolujeme obmedzenie otváracích hodín. Nie je možné, aby sa opatrením špecifikovala každá jedna situácia, ktorá môže nastať. V praxi prihliadame na každú situáciu individuálne, avšak radi by sme vyzvali, aby verejnosť pristupovala k dodržiavaniu opatrení zodpovedne, aby sme zbytočne neriskovali a snažili sa udržať doterajší priaznivý vývoj pandémie," dodal Linet.



Čadčianski mestskí policajti počas víkendu 21. a 22. novembra 2020 skontrolovali 12 prevádzok, ktoré mali otvorené terasy s predajom nápojov. Zistili 3 porušenia nariadení ústredného krízového štábu. Fotodokumentáciu a videozáznamy po zadokumentovaní odoslali Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva SR v Čadci. Ten vo veci rozhodne. Prevádzkovateľom zariadení, ktorí nariadenia porušili hrozí pokuta až do výšky 20.000 Eur.

Počas vyhláseného núdzového stavu kontrolujú mestskí policajti aj nosenie rúšok v interiéroch, no hlavne na verejnosti.

"Platí zákaz pohybovať sa v interiéroch budov (s výnimkou vlastnej domácnosti), v prostriedkoch hromadnej dopravy a na verejnosti a v exteriéroch bez prekrytia horných dýchacích ciest. Chcel by som apelovať na obyvateľov, aby dodržiavali nariadenie prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, respirátorom alebo šatkou. Naši policajti zatiaľ len ľudí upozorňujú. Pokuty neudeľujeme. Verejnosť by už čím skôr chcela mať po týchto opatreniach a ukončení núdzového stavu. Vnímam, že ľudia sú už z celej situácie nervózni a podráždení. Klesol nám počet priestupkov poškodzovania cudzej veci a výtržníctva, ale naopak zaznamenali sme nárast priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, domáceho násilia a rušenia nočného kľudu najmä v bytových domoch, " vysvetlil náčelník Mestskej polície Čadca František Linet .

Nová vyhláška definuje aj hromadné podujatia nad šesť osôb, ktoré sa môžu konať. Pôjde o hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktoré trvajú najviac 48 hodín. Ich účastníci musia mať v čase začiatku negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín. Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva všetkých obyvateľov, návštevníkov nášho mesta a podnikateľov na rešpektovanie nariadení proti šíreniu koronavírusu.