Čo všetko priniesla prvá polovica futbalovej sezóny? (2. časť)

„Vyhrať chce každý. A kto nie, ten klame."

27. nov 2020 o 15:14 Simona Škulaviková

V druhej sérii rozhovorov sa šiesti hráči z rôznych klubov a súťaží vyjadrili k uplynulej jesennej časti, forme ich mužstiev či súperov aj nadchádzajúcej zimnej príprave.

Kristián Kovalík , TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (V.liga)

Dvadsaťdvaročný odchovanec Spartaka hrával s číslom 16 na stopérskej pozícii alebo na ľavej strane obrany. S Matejom Pavlicom a Petrom Barčákom, od ktorých čerpá cenné skúsenosti, tvorili silnú defenzívu.

Desať zápasov, sedem výhier, jedna remíza a dve prehry sú dôkazom, že Spartak ešte bude atakovať líderskú pozíciu. Ako doposiaľ hodnotíte vaše výsledky?

Počas jesene sme dvakrát prehrali na domácom ihrisku, čo nás dosť mrzí, ale na druhú stranu sme boli o to viac úspešnejší na súperových ihriskách. Tam sme iba raz zaváhali s Gbeľanmi a zápas sa skončil remízou. Hráme dobrý futbal, v každom zápase sa snažíme hrať čo najviac smerom dopredu, a tak občas zabúdame na obrannú fázu. Myslím si, že našou hrou, výsledkami a postavením v tabuľke sme určite našich fanúšikov nesklamali, takže jesennú časť hodnotím z môjho pohľadu pozitívne.

Káder ste posilnili o niekoľko kvalitných hráčov ako Čačurák, Krištofík či Masnica. Máte ambície vyšplhať sa do vyššej súťaže?

Určite sa chceme pobiť o čo najlepšie umiestnenie v tabuľke. Vyhrať ligu by sme isto chceli, to chce predsa každý. A kto nie, ten klame. Pôjdeme v plnom nasadení od zápasu k zápasu a uvidíme, čo nám prinesie jarná časť, ak sa vôbec dohrá. Veríme, že áno.

Momentálne nie je možné sa hromadne stretávať a trénovať. Ako si tréningy vynahrádzate?

Zatiaľ trénujeme každý individuálne podľa tréningového plánu, ktorý nám poslal tréner, aby sme sa udržiavali v kondícii. Zimná príprava a tréningy určite začnú hneď, ako to momentálna situácia dovolí. Po dlhšej dobe sa zrejme budeme prvýkrát aj tešiť na zimnú prípravu.

Prekvapil vás nejaký tím svojou zlepšenou hernou formou a bolo vidieť, že oproti minulým sezónam spravil veľký pokrok?

Napríklad Višňové proti nám odohralo skvelý zápas a nie my, ale práve oni boli tým lepším tímom. Hrali pekný kombinačný futbal a vždy je ťažké proti nim hrať. Bohužiaľ sa to neodzrkadľuje na ich výsledkoch. Skalité taktiež podalo sympatický výkon, no najbojovnejší výkon proti nám podali Turzovka a Čierne, ktorí nás aj napokon svojou bojovnosťou porazili.

ĎALEJ SA DOČÍTATE: – prečo sa Korňa po dobrom úvode začala trápiť – čo zapríčinilo slabé výsledky Novej Bystrice – čo chýbalo Olešnej k lepším výkonom – prečo Klokočov nenaplnil svoje ambície a aké mal problémy s ihriskom

Anton Ligač , TJ Kysučan Korňa (VI. liga)

Prvý zápas jesene proti Zborovu musel vynechať pre trest za červenú kartu z minulej sezóny. Nastúpil až proti Vadičovu, no v 62. minúte bol opäť vylúčený a dostal ďalšiu stopku. Aj preto odohral na poste obrancu iba 472 minút.