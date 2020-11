Na horných Kysuciach rekonštruujú mosty, boli v havarijnom stave

Opravy objektov, na ktorých sa podpísal zub času a boli už v katastrofálnom stave, vítajú aj starostovia dotknutých obcí.

28. nov 2020 o 8:27 Radoslav Blažek

Vodiči, ktorí cestujú autom na trase medzi Čadcou a Makovom, si nemohli nevšimnúť rekonštrukciu viacerých mostných objektov. Konkrétne ide o sedem mostov, dva v obci Raková, jeden v Staškove, tri vo Vysokej nad Kysucou a jeden v obci Makov. Všetky mostné objekty sú v správe Žilinského samosprávneho kraja.

„Práce na siedmich mostoch a ceste II/487 sa realizujú v polprofiloch, pričom predpokladáme, že prvý polovičný profil by mal byť ukončený do konca roka 2020. Druhý profil sa začne po zimnom období,“ uvádza pre týždenník Kysuce Martina Remencová, hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja.

Mosty boli v katastrofálnom stave

„Všetko sa realizuje na výrazne poškodených priepustoch, ich statika bola ohrozená. Samozrejme, musíme sa prispôsobiť menším obmedzeniam, keďže premávka je púšťaná v polovičnom profile. Ale, je to dostatočne označené, ľudia musia byť trpezliví,“ prezrádza Anton Varecha, starosta Vysokej nad Kysucou.

Podľa jeho slov sa opravujú mostné objekty, ktoré vedú ponad miestne potoky. Už budúci rok by mal prísť na rad aj Široký most, ktorý ide ponad rieku Kysuca a je tiež v havarijnom stave.

Žiadali malé úpravy

Dva z mostov, ktoré kraj rekonštruuje, sa nachádzajú v obci Raková. Ide o most pri kostole či oblúkový most na Vyšnom konci.

Starosta Rakovej Anton Heglas hovorí, že k rekonštrukcii malo prísť podstatne skôr. „Sme však veľmi radi, že sme sa dočkali aspoň teraz. Podľa priebehu prác sa pol profilu mosta pri kostole stihne do zimy, pokračovať sa bude na jar. Podobné to je aj na oblúkovom moste, kde bude tiež rekonštrukcia pokračovať ešte po zime. Čo sa týka obmedzení, trošku si ľudia počkajú v ranných či v poobedňajších špičkách, ale to musíme vydržať,“ vraví Heglas.

„Ale, stavba ide, investor a zhotoviteľ nám v niektorých veciach vyšli v ústrety. V rámci opráv mostu pri kostole sme žiadali malé úpravy kvôli nábehom na chodníky, aby sa lepšie chodilo matkám s kočíkmi. Zapracovali ich, za čo sme veľmi radi,“ dodáva starosta Rakovej.

Ostré vyjadrenie dopĺňa Martin Pavlík, starosta obce Makov. „Je paradoxné, že celé horné Kysuce boli a sú smeráckou voličskou istotou a baštou, no viditeľné investície do dopravnej infraštruktúry sa dejú až teraz za pani predsedníčky Eriky Jurinovej. Či už spomeniem ťah Semeteš – Turzovka, Makov – Vysoká nad Kysucou, alebo viacero mostov na trase Makov – Čadca.“

Investujú 1 806 264,65 eur

Rekonštrukcia týchto siedmich mostov na ceste II/487 je realizovaná v rámci eurofondov. Súčasťou celého projektu je rekonštrukcia celkovo ôsmich mostov (s jedným sa začne v 4/2021) a rekonštrukcia cesty II/487 v katastri obce Podvysoká v dĺžke 420 m a vo Vysokej nad Kysucou dva úseky v polprofiloch v dĺžke 722 m a 351 m.

„Celková suma na projekt je stanovená na 1 806 264,65 eur, pričom 1 721 279,64 eur je na mosty a 84 985,01 eur na úseky cesty II/487. Pre rok 2021 máme naplánovanú sanáciu zosuvu telesa cesty III/2095 v Rudinke a rekonštrukciu oporného múru na Rudinskej ceste III/2058,“ prezrádza Remencová.

Na otázku, na ktorý z úsekov najmä na horných Kysuciach bolo v minulosti zo strany občanov najviac sťažností, hovorkyňa ŽSK odpovedá.

„ŽSK rekonštruuje a opravuje cesty nie podľa počtu sťažností, ale podľa stavebno-technického stavu, intenzity dopravy a dopravnej významnosti danej cesty. Každá cesta, ktorá sa opraví, prispeje k plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, avšak veľmi dlho vo veľmi zlom stave bola cesta II/541 v úseku Turzovka – Semeteš a tiež most v Rakovej.“