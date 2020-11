Zosmiešnili Košice, o body obrali Slovan. V slávnych časoch Čadce viseli diváci na stromoch

Uplynulo tridsať rokov od poslednej účasti Čadce v 1.SNFL.

29. nov 2020 o 12:48 Radoslav Blažek

S kronikou o najúspešnejších sezónach v 100-ročnej histórii čadčianskeho futbalu a so zážitkami, o ktorých by vedel rozprávať celé dni, zavítal do redakcie týždenníka Kysuce Peter Baník.

Bývalý ľavý záložník ZZO Čadca, ktorý so spoluhráčmi v 1.Slovenskej národnej futbalovej lige (1.SNFL) naháňal mužstvá ako Slovan Bratislava, Inter Bratislava či Lokomotíva Košice, si s nami zaspomínal na časy, keď na Čadcu chodilo toľko divákov, že štadión praskal vo švíkoch a mnoho fanúšikov viselo po stromoch...

Historický okamih oslavovala Čadca na konci sezóny 1985/1986. Ako vyzerala cesta za postupom do 1.SNFL?

Už v predošlom ročníku sme mali vynikajúce mužstvo. Lenže na začiatku sezóny 1984/1985 nám odrátali body a toto manko sme už nedohnali. O špicu tabuľky sme bojovali dlhodobo, vyšlo to v sezóne 1985/1986. Chytili sme to za pačesy, o prvú priečku sme sa ťahali najmä s Detvou. Na konci jesene sme u nich na horúcej pôde získali tri body, stali sme sa jesenným kráľom. Na jar sme si udržiavali sľubný náskok a dotiahli sme to až do 1.Slovenskej národnej futbalovej ligy.

V tomto roku oslavuje futbal v Čadci 100. výročie. Postup a následná účasť v 1.SNFL bolo najúspešnejšie obdobie v celej histórii klubu...

Určite. Čadca nikdy tak vysoko nebola. Po federálnej lige to bola druhá najsilnejšia súťaž. Správne ste spomenuli, že klub oslavuje sté výročie. Je smutné, že nikto nič nepripravil, keď sa futbal dožíva tak významného jubilea.

Kto sa podieľal na pamätnom postupe?

Všetci chalani, ktorí odohrali čo i len jednu minútu, celé vedenie klubu, tréneri. Ťažko niekoho vyzdvihnúť. Boli sme skvelá partia.

V 1.Slovenskej národnej futbalovej lige vás čakali súperi úplne iného rangu. Nemali ste problém s adaptáciou?

Tréner Václav Ďurana z nás urobil kondične zdatné mužstvo. Súperov sme sa nezľakli. Vždy sme si hovorili, je jedno, či je to Slovan, Inter, Košice, tiež majú len chalanov z mäsa a kostí.