Slovenský olympionik sa cítil v Číne ako diplomat

Nešťastný úraz ho takmer pripravil o šancu na piatu olympiádu.

1. dec 2020 o 11:08 Marián Masaryk

Sánkovaniu sa venuje takmer tri desaťročia. Jozef Ninis vstúpil uplynulý víkend do ďalšej sezóny Svetového pohára sánkarov, jeho jubilejnej 20. v kariére. Individuálnu ju nezaťal najlepšie, keď v úvodných pretekoch v rakúskom Innsbrucku obsadil až 28. miesto. V štafete však so tromi krajanmi vybojovali piatu pozíciu.

Ešte sezónou dostal tridsaťdeväťročný Čadčan ako najskúsenejší aktívny pretekár druhýkrát v kariére šancu otestovať novú trať, tentoraz na mieste Yanqing-Peking v Číne, kde by sa mali v roku 2022 konať zimné olympijské hry. Okrem toho má za sebou poctivú prípravu, ktorú však narušilo nešťastné zranenie.

Testoval už druhú novú trať

Ako vyzeralo testovanie novej trate v Číne? Budú tam dobré preteky?

Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom s Covid-19 vo svete sa situácia trochu zmenila. Testovanie som mal absolvovať už v marci tohto roku. Žiaľ, nestalo sa, nakoľko v tom období vládli v Čine prísne pandemické opatrenia, ale na jeseň bola situácia priaznivá a predsa sme mohli letieť do Pekingu na testovanie sánkarskej dráhy. Testovanie prebiehalo za prísnych podmienok, na aké sme neboli zvyknutí v našej profesii. V danej situácií je to pochopiteľné. Dráhu sme testovali z rôznych výšok štartov, od najľahšej po tú najnáročnejšiu – a to je mužský štart. Po niekoľkodňovom skúšaní, testovaní, hľadaní vhodnej stopy sme zhodnotili, že na trati nie je potrebné nič prerábať. Je takmer bezchybná a podľa mňa budú preteky výborné, technické a to mám rád.

Podľa čoho sa vyberalo, kto pôjde testovať? Boli tam viacerí svetoví pretekári?

Výber testovacích jazdcov bol v plnej kompetencií Medzinárodnej sánkarskej federácie. Ja som mal poctu testovať už druhú dráhu, ktorú mali uviesť do prevádzky (prvá bola Paramonovo-Moskva, pozn.). Nominovali ma zrejme preto, lebo som už „sánkarský dedo“, čiže najstarší jazdec, mám skúsenosti, čo to najazdené. Spoločne s olympijskými medailistami Rakúšanom Gleirscherom a lotyšskou bratskou dvojicou Sicsovcami sme zažili pekné chvíle. Okrem nás tam boli aj ženy, a to Nemka Taublitzová a Švajčiarska Maagová. V pláne boli ešte ďalší športovci, ale zoznam sa zmenšil kvôli pandémii o polovicu.

Kto a ako bude posudzovať, či sa na tej trati bude môcť jazdiť preteky Svetového pohára či na zimnej olympiáde?

Na posudzovanie tam boli ľudia z troch športových federácií – zástupcovia sánkarov, bobistov a skeletonistov. Myslím si, že konečný verdikt sa berie do úvahy hlavne od sánkarov, pretože sane sú najrýchlejšie a najnebezpečnejšie. Nechceme totiž ďalší smrteľný úraz ako to bolo vo Vancouveri 2010. Po každodenných testovaniach sa detaily dolaďovali na konferencii on-line s organizátormi.

Cítil sa ako diplomat

Mali ste nejaké komplikácie s cestou do Číny v súvislosti s koronakrízou? Čo všetko ste museli dodržať?