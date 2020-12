MY Kysucké noviny s právnou poradňou i súťažami

Nové číslo MY Kysuckých novín opäť prináša množstvo informácií z regiónu, o ktorých by ste mali vedieť. A nielen to!

1. dec 2020 o 11:15 Iveta Hažíková

V najnovšom čísle sa okrem iného dočítate: Zimné strediská čakajú na spustenie sezóny. Čoho sa najviac obávajú? Čo si myslí mamička dvoch detí o celoplošnom testovaní. Prečo jej skomplikovalo život? Nebudú, budú a zas nebudú. Prečítajte si o peripetiách, ktoré sprevádzajú pridanie vlakových spojov do skalitskej doliny. Patrik Kubizna si všimol, že mnohí talentovaní mladí umelci nevedia, ako svoju prácu dostať medzi ľudí. Ako im pomáha? V Kysuckom Novom Meste majú unikátny adventný veniec. Akú ďalšiu atrakciu pripravilo mesto? Násilie na ženách narastá zvlášť počas pandémie. Čo podnikla polícia, aby tomu zabránila? S futbalom začal neskôr a skončil predčasne. Prečo ho vymenil za ozbrojené sily? Na raňajky zje šesť vajec. Chce dokázať niečo, čo ešte žiaden Slovák. Viete, čo to je? V jeseni bol oporou Rudinskej. Na vyššiu ligu sa cíti starý, na trénovanie mladý. Ako odštartoval veterán Jozef Ninis jubilejnú dvadsiatu sánkarskú sezónu? (zdroj: ) MY Kysucké noviny naďalej prinášajú obľúbené rubriky, nechýba šport, kultúra, zaujímavosti, relax, ktoré inde nenájdete. Okrem toho si pohodu pri televízii môžete užiť s MY magazínom, ktorého súčasťou je televízny program. To všetko, a ešte oveľa viacej, nájdete v najnovšom čísle vašich obľúbených novín, ktoré vám spríjemňujú váš voľný čas už 20 rokov. Čakajú na vás v stánkoch už dnes.