Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

3. dec 2020 o 10:49 Radoslav Blažek

ČADCA. Zimnica, únava, teplota 38,4 °C, ale aj nechuť na jedlo či tekutiny. Presne tak vyzerali prvé príznaky Ľubice Mičianovej počas ochorenia na COVID-19, ktorá už tridsaťosem rokov pracuje ako zdravotná sestra. Trinásť rokov strávila na novorodeneckom oddelení, dvadsaťpäť rokov pôsobí na dialyzačnom stredisku v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci.

Prvotné príznaky prešli ešte do väčších komplikácií. 57-ročná zdravotníčka z Dunajova bola prevezená do Martina a počas hospitalizácie si prešla aj obdobím, keď myslela na to najhoršie.

AJ TOTO SA DOZVIETE ako si myslela, že sa vylieči v domácom prostredí

kedy pochopila, že jej stav sa výrazne zhoršuje a sama to už nezvládne

aké zdravotné problémy ju najviac trápili

čo odkazuje ľuďom, ktorí tvrdia, že COVID-19 je chripôčka

Našťastie, vďaka skvelej práci zdravotníkov, podpore rodiny a kolegov nebezpečný vírus prekonala.

Keďže sa stále nájdu ľudia, ktorí COVID-19 spochybňujú a vírus označujú len ako „chripôčku“, rozhodla sa prehovoriť a apelovať na ľudí, aby nepodceňovali vážnosť situácie.

Chcela vydržať, bola to chyba

Keďže je Ľubica Mičianová dlhoročnou skúsenou zdravotníčkou, pri pociťovaní prvých príznakov sa začala liečiť sama.