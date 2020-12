Na vyššiu ligu starý, na trénovanie mladý. V jeseni vychytal tri nuly aj penaltu

Skúsený brankár bol veľkou oporou Slovana Rudinská.

3. dec 2020 o 14:00 Marián Masaryk

Slovan Rudinská zakončil prerušenú jesennú časti tejto futbalovej sezóny na štvrtom mieste v tabuľke šiestej ligy Oblastného futbalového zväzu Kysúc. Na prvú trojku však stráca len dva body a odohral o jeden zápas menej. Po prípadnej úspešnej dohrávke tak teoreticky mohol byť lídrom.

Nemalou mierou prispel k vydarenej prvej polovici ročníka Peter Gašinec. Tridsaťpäťročný skúsený brankár odchytal osem z deviatich duelov svojho tímu a až v troch z nich neinkasoval ani raz. V ankete MY Kysuckých novín ho zástupcovia klubov v šiestej lige zvolili za najlepšieho gólmana jesene.

Darilo sa im lepšie než čakali

Rudinská odohrala veľmi dobrú jeseň a je len tesne za najlepšou trojkou v tabuľke. Očakávali ste také umiestnenie?

Musím priznať, že sme to neočakávali, ale verili sme, že to môžeme dokázať a že na to máme.

Aké boli vaše predsezónne ciele?

Ciele si ani moc nedávame pred sezónou, nie je to pre nás potrebné. Sme skvelá partia, ktorá hrá futbal od srdca, pre radosť a užívame si spolu každú chvíľu na ihrisku aj mimo neho.

Na štvrtom mieste strácate len dva body so zápasom k dobru. Veríte, že by ste vyhrali v Korni a dostali sa na čelo ligy? Bavili ste sa o tej možnosti, kým sa prerušila sezóna?

Áno, ja som tomu veril. Boli sme nabudení, mali sme formu a verili sme tomu všetci, že tam môžeme vyhrať. Ale, samozrejme, išli sme tam s pokorou a rešpektom, tak ako do každého zápasu. Škoda, že sa to neodohralo, ale nevadí, skúsime tam zabodovať na jar.

Ako by ste zhodnotili výkony tímu v jednotlivých zápasoch? Ktoré ste mohli zvládnuť lepšie a ktoré vám, naopak, vyšli nad očakávania?

Stále sme sa zlepšovali, každým zápasom. Vždy máme také ťažšie začiatky. A práve tie prvé zápasy s Ochodnicou alebo s Podvysokou sme mohli zvládnuť lepšie. Naopak, podali sme skvelé výkony, napríklad s Neslušou alebo v Zborove.

Trúfajú si na titul

Predseda klubu v hodnotení jesene spomenul nie ideálny štart, ale postupné zlepšenie a pohodu ku koncu. Vnímate to podobne? Čo vám pomohlo naštartovať sa?