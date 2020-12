Zrušia v Čadci okresný súd? Kysucké samosprávy sú proti

Primátor okresného mesta Milan Gura rozbieha petíciu.

3. dec 2020 o 17:26 Pavol Stolárik

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novú súdnu mapu. Okresný súd v Čadci v nej však nenájdete. Kysučania by tak kvôli súdnym sporom museli dochádzať na najbližší súd do Žiliny. Ten sa bude zaoberať trestnou, civilnou, rodinnou aj obchodnou agendou.

Aj keď ministerstvo obhajuje svoje rozhodnutie tým, že mapu prehodnocovali z pohľadu primeranej dostupnosti, zrýchlením konaní a skvalitnením rozhodnutí, treba sa pozrieť aj na druhú stranu mince. Čo by toto rozhodnutie od zeleného stola znamenalo pre obyvateľov regiónu? Dennodenné kolóny, zvýšené náklady na cestovanie a v neposlednom rade čas strávený cestovaním do Žiliny a späť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Primátor mesta Čadca Milan Gura zaslal ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej otvorený list. V ňom uvádza, že Kysuce ako prirodzený región ba mali mať svoj súd. Podľa jeho slov je dostupnosť súdu v Žiline pre väčšinu obyvateľov Kysúc dopravne komplikovaná.

„Argument v materiáli k reforme berie do úvahy a zaoberá sa len dostupnosťou mesta Čadca a mesta Žiliny. Neberie do úvahy ten fakt, že železnica spája úzky okruh obcí a rozhodujúca časť z týchto je odkázaná na dopravu autobusovú a je limitovaná prestupovaním v dopravnom uzle, teda v Čadci. Najoptimistickejší variant dostupnosti Čadce z troch štvrtín územia okresu je časovo definovaná v rozsahu 40 až 50 minút a v rozsahu cca 20 km. Z uvedeného vyplýva, že dostupnosť Žiliny obyvateľstvom sa pohybuje v rozsahu 30 až 100 minút a v prípade cestnej dopravy a kolón je táto doba minimálne o 30 min. dlhšia,“ vysvetľuje Milan Gura.

Ďalej dodáva, že v okresnom meste pôsobia všetky relevantné orgány štátnej a verejnej správy, je centrom vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti. V okrese je vybudovaná a štrukturálne prepojená činnosť polície, prokuratúry a súdu. Zrušením Okresného súdu v Čadci by došlo k narušeniu systému poskytovania služieb obyvateľstvu a sťaží sa činnosť orgánov činných v trestnom konaní, služieb notárov, katastra i archívnych služieb.

Primátor tiež avizoval, že pripravuje petíciu na zachovanie Okresného súdu v Čadca. Svoju iniciatívu prednesie na nadchádzajúcom stretnutí Združenia miest a obcí Kysúc. Tam starostova obcí a primátori miest rozhodnú o petičnom výbore a začnú so zbieraním podpisov.

Nástupnícky súd v Žiline by slúžil pre novovzniknutý hornotrenčiansky obvod so záberom pre cca 418 000 občanov a na rozlohe 2 870 km2, teda, dva až trikrát väčším ako ostatné obvody. Ministerstvo spravodlivosti predpokladá, že výkon súdnictva zo všeobecných súdov by prešiel na nástupnícke súdy od 1. júla 2022.