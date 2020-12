Mária z Kysúc: Bez certifikátu nemá mamička šancu

Na testovanie má svoj názor. Musela ho absolvovať, aby mohla ísť s deťmi k lekárovi.

6. dec 2020 o 7:35 Iveta Hažíková

Mária je mamou dvoch detí, štvormesačnej Simonky a trojročnej Anetky. Snaží sa správať zodpovedne k nim i ostatným členom domácnosti. Situácia s povinným testovaním je pre ňu doslova frustrujúca. Porozprávala o peripetiách, ktoré v súvislosti s nim prežila a stále prežíva.

„Najnovšie mám ísť s mojou štvormesačnou dcérkou na kontrolu s „nožičkami“, no kým vstúpim do nemocnice, musím sa dať otestovať. Teda postaviť do šóry a počkať si na antigénový test. Navyše s dieťaťom, ktoré ešte stále dojčím,“ opisuje svoj problém.

Obáva sa nákazy