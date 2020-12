Deti z Poviny ostali stáť pred školou. V piatok večer vyšla vyhláška, ktorá zakazuje vstup detí do školy bez testu na COVID-19

V MY Kysuckých novinách dnes vyšiel neaktuálny text kvôli nariadeniam, ktoré boli prijaté v piatok večer a aktualizované počas víkendu. Ospravedlňujeme sa a uvádzame vysvetlenie.

8. dec 2020 o 9:53 Magdaléna Paluchová

Ospravedlnenie: V dnešnom 49. čísle MY Kysuckých novín vyšiel článok, v ktorom sme oslovovali riaditeľov, učiteľov, ale aj žiakov k aktuálnej situácii len čiastočne otvorených základných škôl a zatvorených stredných škôl.

V texte oslovujeme aj starostku obce Povina Alenu Dudekovú, ktorá sa spoločne s riaditeľom školy a pedagógmi pokúsila o návrat detí do škôl aspoň v päťčlenných skupinkách. Takúto možnosť odobril minulý týždeň aj minister školstva.

Keďže noviny majú uzávierku cez víkend, text je napísaný v predstihu a poukazuje na už otvorenú školu. V piatok večer po stretnutí a dohode pedagógov a starostky však vyšla vyhláška aktualizovaná v nedeľu, v ktorej sa uvádza, že cit.:

,,...žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne, nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,1 ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu2 (ďalej len „škola“) preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní."

Žiaci druhého stupňa ZŠ Povina sa teda do školy vrátiť nemohli ani v päťčlenných skupinkách. Vyhlášku sme zaregistrovali po uzávierke a vytlačení novín. Preto pôvodný text opravujeme.

Opravená verzia textu, ktorý vyšiel v novinách: V základnej škole v Povine sa teda v pondelok neotvorili školské brány pre žiakov druhého stupňa. Obec chcela vykročiť po vzore školy v Kežmarku, kam do školy chodili päťčlenné skupinky žiakov. Minister školstva takúto formu vyučovania minulý týždeň dovolil.

Povinčania chceli ísť po vzore Kežmarku a teda skupinového vyučovania.

Vyučovanie malo vyzerať tak, že každá trieda mala byť rozdelená na skupiny po päť žiakov. Jedna skupina mala chodiť reálne do školy, pričom zvyšní žiaci v druhej skupine sa mali vzdelávať v tom istom čase online z domu. V ďalšom týždni sa mali vymeniť a žiaci, ktorí by boli reálne v škole, mali byť doma za PC.

Starostka Poviny hovorí, že s plnou vážnosťou rešpektuje súčasnú situáciu, avšak nechceli sedieť so založenými rukami a tváriť sa, že je všetko v poriadku, tak sa pokúsili o návrat detí do škôl. Akceptovali rozhodnutie ministerstva školstva, ktorý dovoľoval systém skupinového vyučovania. Vyučovanie malo vyzerať tak, že jeden pedagóg sa mal venovať aj žiakom v triede, aj žiakom, ktorí by sa na vyučovanie pripájali z domu.

Starostka upozorňuje aj na ďalší problém. V škole majú žiačku, ktorá býva v časti, odkiaľ sa na vyučovanie prostredníctvom internetu nedá pripojiť. V prípade, že by sa žiaci mohli vrátiť do škôl aspoň v počte piatich žiakov, bola by ako prvá, ktorej by sa telefonovalo a umožnilo sa jej vzdelávanie v škole.

Alena Dudeková nesúhlasí, aby bol prístup k vyučovaniu podmienený testovaním. Žiaci v druhom stupni majú súrodencov aj v prvom stupni alebo v škôlke, ktorí sa netestujú, nedáva to absolútne žiadny zmysel. Podľa nej by sa deti nemali stať nástrojom pilotných politických rozhodnutí, treba im zabezpečiť vzdelanie v najvyššej kvalite.

V obci pred týmto rozhodnutím zisťovali záujem návratu detí do škôl. „Od pána riaditeľa som si vypýtala databázu žiakov a všetkých rodičov sme kontaktovali. Súhlasili všetci okrem tých, ktorí musia byť v domácej izolácii. Po skončení karantény sa do školy chceli vrátiť aj títo žiaci,“ zakončila Dudeková.