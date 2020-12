Beskydsko - Javornícku lyžiarsko bežeckú magistrálu pripravujú na zimnú sezónu

Ak to situácia dovolí, nadšenci bielej stopy sa môžu tešiť na prechod Javorníkmi

9. dec 2020 o 8:25 Pavol Stolárik

Najznámejšia bežecká trasa na Kysuciach je vedená pohorím Javorníkov v nadmorskej výške od 685 po 1 050 m n. m. Hlavná trasa má dĺžku 50 km a je rozdelená na viaceré čiastkové a pripájacie trasy. Magistrálu realizoval v roku 2012 a od tohto obdobia upravuje Žilinský samosprávny kraj. V lete je obľúbená u peších turistov aj u cyklistov, v zime sa stáva rajom pre priaznivcov bežkovania. Aká je príprava na ďalšiu zimnú sezónu sme sa rozprávali s Janou Žgravčákovou z Oddelenia cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja.

Čo sa podarilo urobiť doteraz aj počas letnej sezóny? S akými problémami sa stretávate?

Počas uplynulej letnej sezóny ŽSK v spolupráci s OZ Husárik a Ski Makov vykonali obhliadku prvkov značenia, teda smerovníky, tabule s mapami a maľované značenie na trase, ktoré boli osadené v roku 2011 a nutne vyžadujú opravu a údržbu. Niektoré smerovníky a tabule už boli opravené a nahradené. Ďalšie údržbové práce a obnova maľovaného značenia sú v pláne v lete 2021.





V letnej sezóne slúži magistrála pre cyklistov a turistov. Ako by ste zhodnotili uplynulú letnú sezónu? Badáte nejaký pozitívny rozvoj?

Javornícka hrebeňovka (červená turistická značka) sa už roky teší obľube medzi pešími turistami. Za posledné roky sme zaznamenali aj nárast cykloturistov v tejto lokalite, ktorá je vyhľadávaná najmä milovníkmi bicyklovania v ťažšom, horskom teréne. Jednou z priorít ŽSK v oblasti rozvoja cykloturistiky v blízkej budúcnosti je legalizácia Javorníckej hrebeňovky a jej vyznačenie aj pre cykloturistov. Momentálne však ešte nedobehli všetky povoľovacie procesy, ktoré by umožnili vyznačenie, preto tu cykloturisti zatiaľ jazdia na vlastné riziko a zodpovednosť.



Aké sú plány do najbližšej zimnej sezóny?

Prípravy na sezónu 2020/2021 v týchto dňoch vrcholia. Vykonáva sa servis techniky a potrebné administratívne práce. V nadchádzajúcej sezóne bude ŽSK pokračovať v spolupráci so Ski Makov a po minuloročnej skúšobnej prevádzke aj s Občianskym združením Husárik. Údržbu stopy bude vykonávať spolu 5 pracovníkov, 3 z Makova a 2 z Husárika. Koordinačne a marketingovo sa o chod na magistrále bude starať Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Finančné zabezpečenie údržby zostáva v réžii Žilinského samosprávneho kraja.

Informácie o úprave stopy bežkári získajú na webovej stránke župy , či na FB stránke Beskydsko – Javornícka lyžiarska bežecká magistrála.



Akú časť a akou technikou budete upravovať?

Vozový park BJLBM zostáva nezmenený. Celú magistrálu z Kasární – cez Melocík – Semeteš až na Husárik bude v prípade výdatného sneženia upravovať ratrak Bohuš. Kolegovia z OZ Husárik budú mať k dispozícii štvorkolku so stopovačom, ktorou budú pravidelne vykonávať udržiavanie stopy v úseku Husárik – Semeteš. Ratrak s druhou štvorkolkou budú mať ako tradične základňu na Makove.



Aké problémy sa vyskytujú pri zimnej úprave, čo všetko treba urobiť?

Nakoľko ide o náročný vysokohorský terén, značné problémy nám dokáže spôsobiť najmä počasie. Silný vietor alebo výdatné sneženie spôsobujú, že sa na trase skôr ako začneme s úpravou, musíme popasovať s polámanými stromami. Aj prudké a nárazové sneženie komplikuje plynulosť úpravy. Nie raz ratrak pred sebou tlačil 2 metrovú snehovú stenu. Silný mráz zase vie spôsobiť problémy technike.



Pripravuje ŽSK v nejaké zaujímavé podujatia na magistrále? (v závislosti od situácie)

V štádiu príprav je tradičný prechod BJLBM z Melocíka na Kasárne, ktorý sa v prípade priaznivých snehových podmienok koná vždy začiatkom februára. V nadchádzajúcej sezóne nás čaká jubilejný, 10. ročník, ktorý by sme radi zorganizovali tak ako sa na výročie patrí. No všetko závisí od vývoja situácie a nariadení vlády, ktoré budú v daný moment v platnosti.

Kraj doteraz do údržby magistrály v rokoch 2012-2020 vrátane miezd, odvodov, PHM, servisu a údržby strojov investoval viac ako päťdesiattisíc Eur. Menším nedostatkom magistrály je nízky počet občerstvovacích zariadení a bufetov, ktoré sa nachádzajú len na začiatku trasy v Čadci na Husáriku, po 26 km trasy vo Vysokej nad Kysucou – Semeteši a v jej závere v Makove (Melocík a Kasárne). Termoska s horúcim čajom je vždy dobrým spoločníkom na dlhších trasách.

Terén trasy nie je jednotvárny, striedavo vedie po horských lúkach s rozptýleným osídlením, menšími lesmi a hrebeňom pohoria. Ponúka rovinaté úseky i prudké zjazdy a stúpania. Značenie je bezproblémové , avšak turistická mapa, alebo GPS navigácia môže byť dobrým pomocníkom pri plánovaní trasy.