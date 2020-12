Mikuláš potešil dôchodcov a rozžiaril očká najmenších Čadčanov (foto+video)

Pár čiernych tátošov previezol mikulášsku družinu po celom meste

9. dec 2020 o 9:00 Pavol Stolárik

Pani zima sa v mesiaci december aspoň trochu umúdrila a zoslala na zem zopár snehových vločiek. Toto je práve ten čas, kedy deti túžobne očakávajú príchod Mikuláša, ktorý im nadelí za hrsť sladkostí. A čo ten čadčiansky?

Ani tento rok nesklamal a nezabudol na všetky poslušné deti. Už od piatka si chystal veľké vrece, aby v sobotu podvečer vyrazil do ulíc mesta a na sídliská potešiť všetky deti a odmeniť ich sladkosťou za dobré skutky.

Mikuláš dorazil do mesta Čadca a tesne pred štvrtou hodinou popoludní sa objavil na Matičnom námestí pred domom kultúry. Tu ho privítal primátor mesta Čadca Milan Gura. Pripomenul Mikulášovi, že v meste Čadca všetky deti poslúchali a zaslúžia si tak sladkú odmenu.

„Som rád, že si prišiel aj v tomto roku. Rozleť sa po celom meste a vyčar na ich tvárach úsmev,“ povedal Mikulášovi primátor Čadce.

Spolu s čertmi a anjelmi nasadli do nádherného svetielkujúceho koča, nasadili si rúška a zapli obrovský reproduktor. Po celom meste sa ozývali vianočné pesničky, cinkajúce rolničky a hlavne hlas svätého Mikuláša, ktorý deťúrence aj starších pozýval k oknám či na ulicu.

Pár čiernych tátošov previezol mikulášsku družinu po celom meste, navštívili aj čadčianske sídliska. Očakávanie aj dojatie sa zračilo na tvárach rozradostených detí, ktoré sa objavili pri vyzdobenom koči. Strach mali hlavne z čerta, ale Mikuláš si s ním vždy poradil a ich občasný plač sa rýchlo zmenil na smiech. Detičky tichými hláskami prednášali básne, spievali pesničky a štebotali mikulášske veršovanky.

Veď svätý Mikuláš rád počuje, aké sú deti šikovné a čo nové sa za posledný rok naučili. Po chvíľke už v rukách stískali svoju sladkú maškrtu. Radosť však mali aj rodičia. Len ťažko by sa im hľadali výhovorky, prečo Mikuláš tento rok neprišiel a kde sa vzali balíčky v ich vyleštených topánkach. Ich reakcie boli úžasné a veľmi radi by videli Mikuláša v uliciach aj v budúcich rokoch.

Svoje čaro malo aj rozsvietenie vianočného stromčeka a výzdoby v centre mesta aj na sídliskách. Mikuláš potešil aj pocestných pri rozsvietenom betleheme na Palárikovom námestí a zohrial sa pred cestou do iných kútov Slovenska vianočným punčom.

Tu už žiaril aj veľký vianočný strom ako predzvesť blížiacich sa sviatkov. Trasu však čadčianska radnica, ktorá program zabezpečovala, nezverejnila, aby sa predišlo zhromažďovaniu ľudí a dodržali sa opatrenia pandemickej komisie. Príchod Mikuláša tak bol pre všetkých veľkým prekvapením.

Skrátka neprišli ani babičky a deduškovia v domovoch sociálnych služieb. Tým poslal Mikuláš darček v podobe muzikantov Capkovcov zo Skalitého. Pred každým zariadením pre seniorov zanôtili známe hity a potešili srdcia našich najstarších obyvateľov mesta. Spoza okien bolo vidieť pospevujúce tváre a tlieskajúce ruky.

Onedlho oslávime sviatky pokoja. Všetci sa na ne tešíme a prajeme si, aby sme ich prežili v radosti, v zdraví a v kruhu našich blízkych. Buďme na seba aspoň v týchto dňoch dobrí. Doprajme sebe, no doprajme aj iným. Usmievajme sa jeden na druhého a urobme počas vianočných sviatkov naše Slovensko krajším.