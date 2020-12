Roman skóroval prvýkrát medzi mužmi. Pomohla mu aj zmena postu (+ video)

Mladší z bratov prispel k ďalšej výhre Třinca.

9. dec 2020 o 8:57 Marián Masaryk

Kysucký hokejista Miloš Roman sa dočkal premiérového gólu v najvyššej českej lige, ktorý bol zároveň jeho prvý súťažný medzi dospelými. V letnej príprave sa mu už podarilo skórovať vo finále turnaja Generali Česká Cup.

Dvadsaťjedenročný útočník pomohol v utorok Třincu k výhre 4:3 nad Pardubicami, ktorá bola pre úradujúceho českého majstra šiestou domácou v sérii. V 27. minúte zápasu skóroval len pol minúty po vedúcom góle súpera a vyrovnal stav na 3:3. Využil ideálnu prihrávku spoluhráča na ľavý kruh a rýchlou strelou švihom ku tyči nedal šancu brankárovi.

„Už v minulom zápase som sa dostával do šancí, ale nič mi tam nepadlo. Teším sa, že tentoraz to už vyšlo. Verím, že tento gól mi pomôže. Dôležité však je, že vyhráva tím. Na to sústreďujem od začiatku sezóny a práve za to som šťastný,“ povedal jediný Kysučan draftovaný tímom NHL pre oficiálny web Oceliarov z Třinca.

Okrem jeho štvrtého bodu v 17. stretnutí v ročníku si odniesol z duelu aj puk, ktorý mu bude pripomínať veľký kariérny míľnik.

Romanovi podľa jeho slov pomohlo aj preradenie na krídlo tretieho útoku k Ondrejovi Kovarčíkovi a Michalovi Kovarčíkovi. Práve prvý menovaný mu prihral na gól. Doposiaľ hrával v strede štvrtej formácie po boku krajanov Vladimíra Draveckého a Patrika Hrehorčáka.

„Rozumeli sme si každým zápasom viac a viac, vytvárali sme si šance, ale bohužiaľ, gólov sme veľa nedávali. Ondrej a Michal sú výborní hráči, skvele čítajú hru a vedia rozdávať prihrávky. V oboch útokoch sa mi hrá veľmi dobre,“ dodal Roman.

Třinec naďalej dominuje Tipsport extralige, keď bodoval aj v sedemnástom zápase tejto sezóny. V štrnástich dueloch vyhral v riadnom hracom čase a nazbieral 46 bodov. Na čele tabuľky má trojbodový náskok pred Plzňou, ktorá však odohrala o dva zápasy viac. Najbližšie sa predstaví v piatok v Českých Budějoviciach.

