Križovatku a semafor využijú pri náraste dopravy

V obci Svrčinovec dokončili výstavbu svetelnej križovatky ciest I/11/ a I/12. Semafory sa budú spúšťať v prípade mimoriadnej udalosti.

10. dec 2020 o 6:06 Iveta Hažíková

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ešte vlani v decembri nainštalovala na hraničnom priechode Svrčinovec - Mosty u Jablunkova svetelnú signalizáciu. Predčasom pribudla v obci svetelná križovatka ciest I/11 a I/12.

„Práce na križovatke sme ukončili, realizoval ich zhotoviteľ stavby Združenie D3 Svrčinovec – Skalité. Súčasťou je aj bezbariérový chodník, ktorý prešiel do správy obce Svrčinovec.

Práce vyplynuli z kolaudačného rozhodnutia stavby D3 Svrčinovec -Skalité ako podmienka Policajného zboru SR k obchádzkovej trase na ceste I/12 pre dopravu do 7,5 tony,“ informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Križovatka by mala počas uzávery tunelov na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité uprednostňovať smer jazdy Skalité - Čadca a zároveň riešiť dopravu v obci Svrčinovec spolu so spomínaným svetelným semaforom na hranici SR/ČR.

Výsledná suma bude súčasťou zmluvnej ceny

Pred začiatkom stavby odhadovali diaľničiari náklady na približne 340-tisíc eur. „Celkové náklady sú ešte v procese schvaľovania, výsledná suma bude súčasťou zmluvnej ceny za výstavbu diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité,“ vyjadrila sa Žgravčáková. Dodala, že križovatka spolu so svetelným semaforom prispejú k zlepšeniu dopravnej situácie v obci Svrčinovec. Semafor je v prevádzke od roku 2019 a využíva ho polícia z Čadce na riadenie dopravy.

Spustia ich v prípade mimoriadnej udalosti

„Spomínaná svetelná signalizácia na hraničnom priechode sa využívala vždy, keď si to vyžadovala dopravná situácia na ceste I/11 na vjazde do mesta Čadca v smere od obce Svrčinovec. Na pokyn polície sa v priebehu mesiacov jún až august púšťala počas dňa v priemere tri až štyri dni v týždni, spravidla v pondelok až stredu, prípadne aj vo štvrtok. Aktuálne, vzhľadom na pokles dopravy a ďalšie opatrenia v súvislosti s COVID 19, nie je potrebné uvádzať ju do prevádzky,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Ako ďalej povedala semafory vybudované na križovatke ciest I/11 a I/12 sa budú spúšťať len v prípadoch, že na diaľnici D3 dôjde k mimoriadnym udalostiam a situácia si bude vyžadovať krátkodobé presmerovanie dopravy na cestu I/12, ako aj v prípadoch predpokladaného nárastu dopravy na ceste I/12 počas plánovaných uzávierok tunelov Svrčinovec a Poľana.