Hustotu kostí vám od nového roka odmerajú aj v čadčianskej nemocnici

Nová ambulancia bude súčasťou rádiologického oddelenia.

10. dec 2020 o 9:08 Pavol Stolárik

Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci v týchto dňoch pracuje na otvorení novej ambulancie denzitometrie. Pacienti tak nebudú musieť od nového roka kvôli tomuto druhu vyšetrenia cestovať do iných regiónov.

Denzitometriu v Čadci spustia od nového roka. (zdroj: archív KNsP Čadca)

Je to druh vyšetrenia pomocou ktorého sa zisťuje, či trpíte osteoporózou, teda poruchou, ktorá sa vyznačuje krehkosťou kostí a pravdepodobnosťou ich zlomenia. Denzitometria využíva röntgenové lúče na meranie toho, koľko gramov vápnika a ďalších kostných minerálov je zabalených do segmentu kosti.

Najčastejšie sa vyšetrujú stavce v chrbtici, kosti, v bedre a niekedy aj na predlaktí. Výsledky denzitometrie sa používajú na určenie rizika zlomenín, overenie diagnózy osteoporózy a na monitoring liečby osteoporózy. Čím vyšší je obsah minerálov v kostiach, tým sú kosti hustejšie, silnejšie a menej náchylné na zlomenie sa. U väčšiny prístrojov sa meria stupeň absorpcie RTG lúčov po prechode kostným tkanivom. Hoci pracuje na RTG princípe, netreba sa ho obávať. Ide o bezbolestné vyšetrenie

Röntgenový stroj vysiela malé žiarenie, jeho dávka je síce zanedbateľná, no nevhodná pre tehotné ženy. Výsledkom denzitometrie je číslo – hustota kostného tkaniva v g/cm2, nie obraz štruktúry kosti, či nález zlomeniny.

Denzitometrické vyšetrenie trvá pár minút a výsledky vyhodnocuje lekár a podľa miery odvápnenia kostí nastaví správnu liečbu buď vo forme tabletiek, alebo infúzií.