Hrali dva zápasy za tri dni. V Strečne by nevyhrala ani Barcelona

Bol to boj s veternými mlynmi.

10. dec 2020 o 13:39 Marián Masaryk

Pokrok Stará Bystrica bol tretím najslabším kysuckým mužstvom v jesennej časti sezóny 2020/21 v piatej futbalovej lige, Skupina A. Priebežne mu patrí desiate miesto v tabuľke s trinástimi bodmi, pričom vyhral len štyri z jedenástich zápasov. O problémoch, s ktorými sa klub aj hráči museli vysporiadať, hovoril tréner Miroslav Kadáš.

Nedostatočná príprava, absencie aj nešťastná dohrávka

Po jeseni vám patrí až desiate miesto v tabuľke. Je to pre vás veľké sklamanie?

Sklamaním by som to nenazval. Skôr je to zrkadlom viacerých problémov, s ktorými sme sa v príprave stretli. Vieme, že spoločnosť je zasiahnutá pandémiou COVID-19. Náš futbalový klub bol v tejto veci zvlášť opatrný a striktne sa riadil opatreniami, čo nabúralo celú letnú prípravu. V nej sa nám podarilo odohrať iba jeden prípravný zápas, čo sa ukázalo aj v prvých zápasoch, v ktorých sme získali iba jeden bod a ľahko sme vypadli aj v prvom kole Slovenského pohára.

Vyhrali ste až vo štvrtom zápase, potom prišli tri výhry v rade, ale odvtedy už len jedna. Aké sú príčiny kolísavých výkonov?

Treba spomenúť aj škaredé zranenie Lukáša Štrbu hneď v prvom zápase, v ktorom sme prišli na niekoľko duelov o tvorcu našej hry. V ďalších stretnutiach sa náš herný prejav o niečo zlepšil a odrazilo sa to aj na výsledkoch.

Jeseň ste ukončili troma prehrami v rade, pričom posledné dva zápasy ste odohrali za tri dni. Rozhodilo vás odloženie súboja s Belou?

Je škoda, že sa nám nepodarilo viac bodovať v závere súťaže, keď sa nám vyhýbalo to povestné šťastie, ktoré niekedy pri športe potrebujete. Keď sa na to spätne pozriem, určite bolo chybou odohrať odložený zápas s Belou v piatok a v nedeľu cestovať do Strečna.

Viac gólov ste inkasovali ako strelili. Bola vaším najväčším problémom obrana či bránkovisko?

Cez leto sme prišli o troch stopérov. Jedným z nich bol aj skúsený a v minulej sezóne kapitán mužstva Jakub Poništ, ktorý nenaskočil do prípravy. Bola to veľká strata, pretože bol dirigentom v zadných radoch a u súperov vzbudzoval rešpekt. Žiaľ, mal už dlhšiu dobu zdravotné problémy, ktoré mu nedovoľovali ísť na sto percent. Nebolo možné tieto straty zo dňa na deň dostatočne nahradiť, čo bolo príčinou toho, že sme v obrane často improvizovali a inkasovali sme viac gólov. Na stopérsky post sme presunuli útočníka Mariána Seka, ktorý si ho svojimi skúsenosťami zastal.

Potešili záloha a súdržnosť

Čo musíte cez zimu zlepšiť alebo zmeniť, aby sa vám viac darilo? Kde ste mali najväčšie rezervy?