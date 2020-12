Kysucké Lucie takisto postihla pandémia

Dnes v noci príbytky vymetať nebudú.

12. dec 2020 o 8:49 Iveta Hažíková

Každoročne pripravovali čadčianski múzejníci chodenie Lucii po meste Čadca. Väčšinou sa toto podujatie prezentujúce staré zvyky konalo počas tradičných čadčianskych vianočných trhov. Tradíciu „chodenia po Lucii“ uchovávali aj v mnohých kysuckých obciach. Tento rok je „vymetaniu príbytkov“ koniec.

Jedným zo zaujímavých mien v predvianočnom kalendári je Lucia, ktorej patrí 13. december. V ľudovej kultúre podnes pretrvávajú zvyky spojené s poverami a čarovaním.

Podľa jedných mučeníčka, podľa iných bosorka

Lucia pochádzala zo Syrakúz a zomrela ako mučeníčka asi v roku 300. Podľa inej legendy to zasa bola najväčšia bosorka, pretože keď ju chceli upáliť, nezhorela. Ku dňu Lucie sa viaže mnoho zvykov, magických úkonov, ktoré mali chrániť ľudí a ich majetok pred zlými duchmi.

Azda najznámejšie pre súčasníkov je „chodenie po Lucii“. Dievčatá sa obliekli do bieleho a husím krídlom vymetali zlých duchov z chalúp. V tomto čase sa však nezabúdalo ani na pranostiky. Každý deň od Lucie do Vianoc predstavoval jeden z mesiacov nastávajúceho roka. Niektorí sledovali počasie počas týchto dní, aby vedeli, aké bude v jednotlivých mesiacoch. Každoročne tento sprievod organizovali múzejníci, ktorí sa tak snažili oživiť dávne tradície a zvyky, ktoré sa spájajú s najkratšími dňami v roku, keď bolo všade málo svetla a so sv. Luciou, nositeľkou svetla. Tento rok sa pre pandémiu neuskutoční.

Celý život vraj „žiaria“

Meno Lucia má latinský pôvod a v preklade znamená „svetlá, žiariaca". Na Slovensku patrí k bežne zaužívaným a nositeľky oslovujeme aj Lucka, Luci, Lucinka. Lucie vraj naozaj celý svoj život „žiaria" a nikdy nestrácajú z tváre sympatický úsmev. Boli by nešťastné, keby premárnili príležitosť pomôcť. Sú tiež málo ovplyvniteľné, čestné a majú v sebe akúsi pokoru. Intelektuálne dozrievajú dosť skoro. Sú veľmi pôvabné a priateľské, no ich citový život je neraz komplikovaný. Majú výrazný zmysel pre zodpovednosť a svoje budúce povolanie pokladajú za celoživotné učenie, preto si väčšinou vyberú profesiu, ktorá je náročnejšia. Zdravie majú pomerne pevné. Ovplyvňujú planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú čierna a modrá. Ochranné rastliny medovka a baza, ochranné kamene ametyst a jaspis.