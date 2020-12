Odmietol ponuky z vyšších súťaží. Ako brankár trénuje aj kopanie penált

Súperom chytil viac ako polovicu pokutových kopov.

12. dec 2020 o 15:26 Marián Masaryk

Slovan Klokočov nemá za sebou ideálnu prvú polovicu sezóny 2020/21 v siedmej lige Oblastného futbalového zväzu Kysúc. Z desiatich zápasov jesennej časti vyhral iba štyri a patrí mu štvrté miesto v šesťčlennej tabuľke.

Jednou z opôr mužstva bol dvadsaťjedenročný brankár František Kapusniak, ktorý zasiahol do šiestich stretnutí. Podarilo sa mu aj skórovať. Traja zástupcovia klubov v siedmej lige ho v ankete MY Kysuckých novín zvolili za najlepšieho gólmana jesene.

Chýbali najmä skúsenosti

Klokočov stráca po jeseni na lídra až pätnásť bodov, aj keď so zápasom k dobru. Panuje v tíme sklamanie z výsledkov?

Určité sklamanie rozhodne je. Máme ambiciózny tím a pred začiatkom sezóny sme si naše počínanie predstavovali inak. No stále je pred nami jarná časť, v ktorej súperom nedáme nič zadarmo.

Z desiatich jesenných zápasov máte len štrnásť bodov. V čom ste sa najviac trápili?

Podľa mňa to boli skúsenosti a nerozvážnosť v nervóznych zápasoch. Vo viacerých zápasoch sme boli lepším tímom, čo sme však nedokázali pretaviť v koncovke.

S ktorými zápasmi ste boli spokojní a v ktorých sa dalo dosiahnuť viac?

Určite výborné zápasy boli doma s Rakovou a Lodnom. Naopak, najviac asi mrzia odovzdané druhé polčasy v Rakovej (0:3) a v Lodne (2:3).

Klokočov mal druhý najlepší útok a tretiu najlepšiu obranu. Prečo to nestačilo na zisk vyššieho počtu bodov?

Ako som už povedal, bolo veľa zápasov, v ktorých sme kvôli nedostatku skúseností nezvládli druhé polčasy, a to nás stálo body. Kvalitu máme, no chce to čas. Po minulej sezóne sme prestavali takmer celé mužstvo a prišlo množstvo nových tvárí.

Rozlúčka sa nekonala

Ak by ste zvládli dohrávku s Rudinou, mohli ste byť bližšie k prvej trojke. Ako ste sa na ten zápas pripravovali?