Utečencov otestovali na covid

Na ôsmich migrantov upozornil cez víkend občan, ktorý ich videl vyskočiť z kamióna pri Kysuckom Novom Meste.

14. dec 2020 o 5:32 Iveta Hažíková

Cez víkend vyslal operačný dôstojník hliadku obvodného oddelenia z Kysuckého Nového Mesta a žilinskú dopravnú hliadku na čerpaciu stanicu pri Kysuckom Novom Meste preveriť nahlásenie občana, ktorý tam spozoroval pravdepodobne nelegálnych migrantov. „Tí utekali z kamióna smerom na Sládkovičovu ulicu. Policajti prehľadali okolie a na oddelenie predviedli osem osôb. „Išlo o piatich štátnych príslušníkov Afganistanu a troch Pakistancov. Prípad prevzala cudzinecká polícia,“ informovali policajti na sociálnej sieti.

Osoby otestovali na covid a prizvali tlmočníka. Štyri sú žiadateľmi o azyl v Rumunsku, preto ich eskortovali do zariadenia v Sečovciach, odkiaľ ich podľa dublinského nariadenia prevezú do krajiny v ktorej žiadali o azyl, teda do Rumunska. Ako ďalej informovala polícia v skupinke boli štyria mladiství, preto im pridelili opatrovníka z úradu práce a prevezmú si ich pracovníci detského domova „Dlaň“ v Medzilaborciach. V minulých dňoch objavili viacerých utečencov v kamióne prechádzajúcom Čadcou. Ďalších šesť mladých Afgáncov našli aj 12. novembra na parkovisku nákupného centra v Čadci. Z Rumunska sa viezli vo vnútri návesu kamiónu asi tri dni, vyskočili z neho v Skalitom. Podľa polície vodič nákladiaku ani len netušil, koho okrem deklarovaného nákladu vezie. Aj v tejto skupinke bol jeden mladistvý, ktorý skončil v detskom domove.