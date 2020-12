Ježiško odpovedá na listy už viac ako dvadsať rokov

Radosť zo splneného priania je taká veľká, že z nej nevyrastieme ani ako dospelí. Aj keď napísať list Ježiškovi by sme sa možno už ako „veľkí“ hanbili, deťom na Slovenku odvaha v tomto smere rozhodne nechýba.

16. dec 2020 o 6:28 Ľudmila Macášková

Na poštou zaslaný list dostanú odpoveď všetky deti, ktoré to stihnú do 17. decembra. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Známa adresa slovenského poštového „Ježiška“ s piatimi deviatkami v Rajeckej Lesnej stále láka deti napísať Ježiškovi svoje tajné vianočné želania a dúfať v ich splnenie. Okrem svojho priania pridajú aj adresu a potom už len netrpezlivo čakajú na odpoveď a malý darček. Najnovšie mohli využiť aj nové technológie – internetovú aplikáciu mojapohladnica.sk.

Najnedočkavejší písali už v júli

Na poštou zaslaný list dostanú odpoveď všetky deti, ktoré to stihnú do 17. decembra. A „Ježiško“ sa nebráni ani cezpoľným – listy sa dajú písať aj v angličtine, či dokonca v Brailovom písme. Aj v tomto roku mali niektoré deti svoje želanie premyslené už pomerne skoro. „Prvý list prišiel už 16. júla od Alexa a Lea z Trstenej a prvý list zo zahraničia, konkrétne z Nemecka, prišiel 12. augusta. Obsahom detských listov sú v prevažne zoznamy vytúžených darčekov, ktoré by si chceli nájsť pod vianočným stromčekom.

Najčastejšie sú to hračky, knihy, počítače a mobilné telefóny, spoločenské hry, ale aj živé zvieratká,“ informuje Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty. Do polovice novembra poslali deti na Vianočnú poštu viac ako štyristo listov a to nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Nemecka a Japonska.

Detská kresba bude známkou

Mnohé deti sa s jednoduchou formuláciou svojho želania neuspokoja a pridajú aj krásnu kresbu, myšlienku, či srdečné prianie. Tie najzaujímavejšie kresby sa môžu stať predlohou pre poštové známky, ktoré budú budúci rok zdobiť vianočné pohľadnice a dostanú sa do celého sveta. „Význam Vianočnej pošty znásobuje aj aktuálne obdobie plné neistoty a strachu o naše zdravie a o zdravie našich blízkych. Pri písaní listov Ježiškovi máme šancu zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo je v našich životoch naozaj hodnotné a čo sa hodnotne iba tvári, na čom naozaj záleží a čo je pre nás tým najväčším darom,“ dodáva generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.

Myšlienkou bolo oživiť klasickú korešpondenciu

Tradícia Vianočnej pošty vznikla v roku 1999. Myšlienka tradície klasickej listovej korešpondencie nadchýna z roka rok čoraz viac detí a za dvadsaťdva rokov doručili na adresu „Ježiško 999 99“ už takmer 2 milióny pozdravov. Vlani prišlo na Ježiškovu adresu do Rajeckej Lesnej až 93 429 listov zo 46 štátov sveta. Najviac sa samozrejme zapájajú deti zo Slovenska, no nechýbajú ani priania detí z Českej republiky a Ruska, či Japonska.

Zaujímavým rekordom je zatiaľ najdlhší list, ktorý meral úctyhodných dvadsať metrov a poslali ho deti zo ZŠ a MŠ Horná Ždaňa. A že si radi detské sny plnia aj starší, svedčí aj najstaršia fanúšička - deväťdesiatsedemročná Anna z denného stacionára v Margecanoch, ktorá poslala Ježiškovi kresbu.

Vyhrala aj Žilinčanka

Z minuloročných príspevkov si za hlavný motív tohtoročnej poštovej známky vybrala Realizačná komisia známkovej tvorby kresbu vianočnej ozdoby v podobe zvončeka od Soničky Drbúlovej zo Žiliny, ktorá je doplnená o zimné motívy snehuliaka, kométy a hviezd z kresby od Alexandry Patakyovej z Komárna. Motív „Zimnej krajiny“ na obálke FDC nakreslila Alexandra Potúčková zo Starej Turej. Predlohou vianočnej pečiatky FDC s vianočným stromčekom sa stala kresba Martina Galla z Dubnice nad Váhom. Grafickú úpravu výtvarných návrhov zhotovil akademický maliar Vladislav Rostoka a patrónom tohtoročnej poštovej známky je minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.