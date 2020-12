Šťastné a veselé Vianoce panujú aj v domovoch sociálnych služieb

Možno si myslíte, že v týchto zariadeniach panuje počas sviatkov ponurá atmosféra, keď starkí smútia za blízkymi. Opak je však pravdou.

17. dec 2020 o 9:43 Pavol Stolárik

Príjemné a pokojné, plné lásky vianočné sviatky prežijú klienti zariadení sociálnych služieb na Kysuciach. Štedrý večer je plný spomienok na časy minulé, večer plný emócií a zariadením sa nesie spev kolied, rozvoniava kapustnica a vyprážaný kapor.

V Zariadení sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste začína adventné obdobie zapálením prvej sviečky na adventnom venci.

Centrum sociálnych služieb má dve prevádzky a to na ulici Štúrova, kde je 106 prijímateľov sociálnej služby prevažne seniorského veku a na ulici Litovelská, kde je 35 prijímateľov sociálnej služby a to mužov.

V prvých dňoch decembra sa s klientmi sociálni pracovníci venujú vianočnej výzdobe zariadenia a výzdobe vianočných stromčekov. Aj keď sú sprísnené opatrenia a klientov nemôžu navštíviť ich najbližší, Mikuláš, anjel a čert si k ním cestu našiel. Každého z nich navštívil na izbe a obdaroval ich sladkým balíčkom.

Klienti vystrihovaním, lepením a zdobením pomáhajú pri výrobe vianočných pozdravov. Ich obľúbenou činnosťou je pečenie vianočných oplátok, kedy sa celým zariadením šíri vôňa vanilky. Svoju kreativitu prejavujú každoročne pečením vianočných medovníkov, na ktorých si pochutnávajú všetci obyvatelia.

Klienti sú veľmi duchovne založený, preto dúfame že budú mať spoločnú svätú spoveď a vianočnú svätú omšu.

Klienti zariadenia strávia Vianočné sviatky v zariadení spoločnou štedrou večerou. Večera sa nesie v tradíciách ako je úvodná modlitba, požehnanie, lámanie vianočných oplátok. Pochutia si na kapustnici, zemiakovom šaláte a vyprážanom filé. Na stole nebude chýbať ovocie a zákusky. Atmosféru štedrej večere umocnia vianočné koledy.

V podobnom duchu strávia vianočné sviatky aj klienti Domova sociálnych služieb v Makove. Aj keď situácia na prelome novembra a decembra 2020 nebola z epidemiologického hľadiska dobrá, postupne sa dostáva do normálu ,nakoľko okrem starkých tento stav nedobre vplýval ani na zamestnancov zariadenia.

Vzhľadom k celkovej pandemickej situácii presunul starosta obce Martin Pavlík pracovníka z oddelenia kultúry na výpomoc ku zamestnancovi zo sociálneho úseku, aby so starkými čo najviac trávili čas terapiami a zamestnával ich rôznymi záujmovými činnosťami. Napríklad vyšívanie, čítanie, skladanie puzzlov, lúštenie krížoviek. Tento spôsob využitia volného času u klientov DSS Makov získal veľkú popularitu. Je to akási náhrada za odlúčenie od svojich blízkych počas zákazu návštev.

Domov navštívil aj Mikuláš a veru v nejednych očiach sa zaleskli slzy, určite si spomenuli na svoje detské časy a dojalo ich to. Zdobenie vianočného stromčeka každý rok prebieha za výdatnej pomoci dôchodcov spolu so zamestnancami. Svoj prechodný domov si chcú čo najviac skrášliť a priniesť najviac vianočnej atmosféry.

Na Štedrý deň už tradične starosta obce so svojím zástupcom a vedúcou zariadenia večerajú spolu so starkými. Na stole nechýba tradičné vianočné menu. Oblátka s medom,kapustnica,ryba so šalátom a punč. Koledy,ktoré si pri zhasnutom svetle sami zaspievajú dotvárajú vianočnú atmosféru.