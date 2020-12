Patrik Kubizna: Kultúra je aj to, akým spôsobom komunikujeme. Názor treba rozumne a kultúrne vysloviť

Umelci majú podľa neho jemnocit, ktorým vedia sprostredkovať, že veci okolo nás nie sú iba čiernobiele.

Zlatá rybka: Aktivity študentskej rady ho vystrelili až do organizátorskej stoličky festivalu. Patrik Kubizna, študent filmovej produkcie na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne, si všimol, že mladí umelci tvoria kvalitné diela, ale nevedia, ako presne ich dostať medzi ľudí. Začal im s tým pomáhať.

Čím sa zaoberá študentská rada?

Väčšinou nefunguje. Často existuje len na papieri. A tým, že ja som bol členom študentskej rady aj na základnej škole, v druhom ročníku na strednej škole mi začala chýbať nejaká tá študentská aktivita a hlavne spôsob ako prepájať jednotlivé odbory. Mojím cieľom bolo robiť to inak, než na ostatných stredných školách. Chcel som vytvoriť priestor, kde sa budú stretávať práve tí aktívni študenti a budú vytvárať spoločné projekty nad rámec povinností. Zároveň som chcel byť akýmsi hlasom študentov a upozorňovať na niektoré veci.

Ako si sa stal členom OZ Trakt?

Bol som hlavne veľmi premotivovaný a pre mnohé veci som mal veľké oči. Škola mi nie vždy úplne vyšla v ústrety, najmä po zmene vedenia. Vtedy si ma všimli chalani z Občianskeho združenia Trakt. Jeden z ich členov, ktorý učil na našej škole, ma oslovil. Ono je to tak, že nemáme nejak presne štruktúrovanú činnosť, ale máme to tak, že každý, kto má nejakú potrebu robiť projekty v rámci umenia, má u nás dvere otvorené.

Zo začiatku som pre nich robil nejaké fotky a videá, keďže som študoval fotografický dizajn. V tom čase som začal vnímať, že mladí ľudia majú potenciál, že tvoria diela na úrovni, ktoré majú už istú kvalitu. Nevedia však, akou formou to dostať medzi ľudí a ako to odkomunikovať.

Vtedy, niekedy v treťom či štvrtom ročníku, som sa rozhodol napísať si granty, zohnať peniaze, no a študenti mali trojdňový workshop, so stravou aj s lektorom. Rozoberali sme veci ohľadom marketingu, vytvárali sme si vlastnú stratégiu pre našu školskú radu, ktorú som v tom čase viedol. Bolo to určite super a veľa vecí som sa aj ja naučil.

Nebolo to poslednýkrát, kedy si zorganizoval workshop. Viem, že v súčasnosti tiež organizuješ workshop pre študentov stredných škôl. Na čo sú tvoje workshopy zamerané a čo všetko môžu študenti zažiť, keď sa ich zúčastnia?

Študujem v ateliéri audiovizuálnej tvorby, čo znamená že sa venujem filmu. Na strednej škole, kde som študoval, nebolo veľa možností dostať sa k filmu, napriek tomu, že mnoho študentov má záujem ísť ďalej a študovať v tomto odbore. Chcel som preto týmto študentom sprostredkovať nejaké informácie, ktoré mám k dispozícií teraz, na vysokej škole. Minulý rok niekedy v novembri sme mali takýto filmový workshop 1. Vtedy sme so spolužiakmi zorganizovali natáčanie v Trenčíne a stredoškolských študentov sme vzali priamo na toto natáčanie.

Snažíme sa čo najvernejšie priblížiť k profesionálnemu nakrúcaniu, aj keď máme celkom iné podmienky, menej členný štáb a podobne, ale aby mali nejakú predstavu ako to funguje. Študenti si mohli v tom filme aj zahrať nejakých komparzistov. Potom sme im spravili teoretickú časť, kedy sme ako členovia štábu rozprávali o svojich profesiách, o náplni práce, o spolupráci medzi sebou, rozdieloch v profesiách a podobne.

“ Kultúra je súbor vecí v ktorých my žijeme. Napríklad to, akým spôsobom spolu komunikujeme. Dôležité je nie len mať názor, ale vedieť ho aj rozumne a kultúrne vysloviť „ PATRIK KUBIZNA

Boli veľmi spokojní a tak som sa rozhodol zorganizovať filmový workshop 2. Chcel som, aby študenti neboli len pasívni, ale aby sa zapojili do tvorby. To znamená, že mali dostať scenár, rozdeliť sa na dva štáby a spoločne natočiť dva krátke filmy.