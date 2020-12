Vianočného kapra u Mihaldovcov kupujú

Primátor Kysuckého Nového Mesta túži chytiť vyše dvadsaťkilového „drobčeka“.

22. dec 2020 o 8:10 Iveta Hažíková

Chytanie kaprov je pre primátora Kysuckého Nového Mesta Mariána Mihaldu najväčšou vášňou. Dozvedeli sme sa, že ide o najinteligentnejšiu sladkovodnú rybu.

„Ako to už v živote býva, k dobrým veciam sa často dostaneme náhodou, no k tým najlepším, k hodnotám a presvedčeniam, nás vedú výchovou rodičia. A bol to práve môj otec, ktorý ma spolu s mladšou sestrou a bratom v detstve brával na rybačku,“ spomína primátor na svoje začiatky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Úlovky piekli v alobale