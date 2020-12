Prevádzky zažili katastrofálny rok

NÁZOR ODBORNÍKA

Najviac postihnuté segmenty by mali dostať peniaze omnoho rýchlejšie. Ja si uvedomujem, že pravidlá musia byť a musia sa dodržiavať, treba zabrániť zneužívaniu, ktoré sa tu deje. Tomu všetkému rozumiem, ale napriek tomu by som sa snažil nastaviť pomoc podnikateľom čo najjednoduchšie.

Druhá vec, bol by som tvrdý v dodržiavaní hygienických opatrení, ale otvoril by som podnikanie vo všetkých segmentoch. Som presvedčený, že podnikatelia by to zvládli a boli by dostatočne zodpovední. Čím väčšie podnikateľské škody sa udejú, o to dlhšie sa budeme spamätávať a budeme mať iné dlhodobé problémy. Určite by som opatrenia riešil z dlhodobého hľadiska lokálne podľa vývoju pandémie v konkrétnom okrese či meste.

Marek Polic, garant ekonomických programov v spoločnosti KROS a.s.