Sviatky u Varechovcov nie sú len o vareške a varení

Rodinka starostu Vysokej nad Kysucou dodržiava na Vianoce viaceré tradície, ktoré sa v nej „dedia“.

24. dec 2020 o 6:38 Iveta Hažíková

Ak by ste si mysleli, že ide o prílišnú šetrnosť, boli by ste na omyle. Dôvodom, prečo pani Betka Varechová zbiera všetky omrvinky, má inú príčinu. „Tento zvyk si moja manželka priniesla z domu, keď ako mladá slečna vždy po Štedrej večeri, musela pozbierať všetky omrvinky zo stola a pozametať popod stôl. Neboli to obyčajné smeti.

Tieto štedrovečerné musela ísť vyhodiť na hnojisko. Z ktorej strany vtedy zašteká pes, odtiaľ bude mať dievča frajera. Nuž, ako na potvoru, vraj vtedy žiadny neštekal, len smerom od Kelčova išiel vlak a trúbil a trúbil. No a z miestnej časti Nižný Kelčov pochádzam,“ smeje sa starosta Vysokej nad Kysucou Anton Varecha.

Na stôl peniaze, pod stôl košík