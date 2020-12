Učitelia na Kysuciach sa museli popasovať so všeličím

Základná škola v Zákopčí sa zapojila do zaujímavého programu doučovania žiakov s ťažkosťami v učení spôsobenými pandémiou.

27. dec 2020 o 10:39 Iveta Hažíková

Dištančná forma vyučovania ukázala aj šikovnosť učiteľov, ktorí sa dokázali popasovať s neľahkou situáciou. Vymýšľali všakovaké formy pomoci žiakom. Nie všetci majú totiž prístup k internetu, niektorým chýbala aj tá základná vec – počítač.

Tento rok bol náročný nielen pre školákov, tiež učiteľov a riaditeľov škôl. Niekde im pomocnú ruku podali aj zriaďovatelia. „Už 12. marca nám bolo jasné, že sa vyučovanie na istý čas preruší, preto naši učitelia pripravili pracovné listy pre žiakov, ktoré mali vypracovať. Situácia sa však v priebehu dvoch týždňov zhoršila, preto sme postupne začali prechádzať do online platformy. Úlohy sme zadávali cez edupage, maily. Boli však takí, ktorí nemali žiaden prístup k online vyučovaniu,“ opisuje zložitú situáciu počas I. vlny pandémie riaditeľka Základnej školy v Zákopčí Gabriela Plačková.

Knihy i dokumenty nechávali aj v kostole „pod zvonicou“

Spomína, že pracovné listy roznášali žiakom učiteľky, asistentky, pomoc im poskytla aj školská pedagogička. Niektorí rodičia chodili pre ne osobne do školy, kde s nimi zároveň doriešili ďalšie problémy, ktoré sa pri tomto vzdelávaní vyskytli. „Pokiaľ išlo o knihy na povinné čítanie, alebo nejaké dokumenty pre celé triedy, v ústrety nám vyšli v miestnom obchode, kde si ich mohli rodičia vyzdvihnúť. Mohli tak urobiť aj v kostole „pod zvonicou“, keďže to bolo v podstate jedno z prístupných miest pre všetkých.

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme zasielali e-mailom materiál v podobe kompenzačných pomôcok, prehľady gramatiky, návody k vypracovaniu cvičení, zasielaní linkov, aktivít na posilňovanie oslabených oblastí – zrakovej, sluchovej, postrehu a pozornosti, väčšinou zábavnou formou. Rodičia, žiaci, pedagógovia i podporný školský tím si vymenili telefonické kontakty, v tomto období spolu často takto riešili náročné situácie a problémy, ale i úspechy,“ pokračuje riaditeľka.

Školská psychologička radila v ťažkej situácii

Toto obdobie ako vraví bolo náročné aj na zvládanie novej krízovej situácie, psychickej záťaže, v ktorej sa všetci ocitli. Žiaci i rodičia mali kontakt na školskú psychologičku, ktorá im bola nápomocná v ich ťažkej situácii najmä konzultáciami a radami.

„Vzhľadom k tejto situácii ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na krátkodobú prevádzku letnej školy, do ktorej sme sa prihlásili aj my. V poslednom augustovom týždni sa na nej zúčastnilo 20 žiakov, ktorí si prostredníctvom aktivizujúcich metód prehĺbili vedomosti a kompetencie v jednotlivých gramotnostiach (prírodovednej, finančnej, matematickej...),“ hovorí o zaujímavej letnej aktivite.

Pomáhajú aj študenti vysokej školy

Konštatuje, že školský rok sotva začal a už museli opäť vyučovanie prerušiť. „Od 16. októbra na prvom stupni v triedach prvákov a druhákov z dôvodu karantény, od 26. októbra sme prešli na dištančné vzdelávanie. V tomto období sme už lepšie pripravení, avšak rezervy sú stále. Žiakom, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu naďalej pomáhajú asistenti a vyučujúci tým, že pre nich pripravujú pracovné listy,“ informuje.

Od 16. novembra umožnili prístup týmto žiakom aj do priestorov školy za dodržania prísnych protiepidemiologických odporúčaní, kde sa im venuje podporný tím a študenti vysokej školy, ktorí pomáhajú doučovať. Škola sa totiž zapojila do programu doučovania detí s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid 19. Na margo materiálnej pomoci hovorí, že sa im ozvala jedna pani, ktorá chce spolu so svojou mamou pomôcť nejakej rodine, ktorá nemá prístup k online vzdelávaniu s tým, že by im chcela zakúpiť tablet. Aj za takúto formu pomoci sú veľmi vďační.

Donáška domov sa v Turzovke osvedčila

Riaditeľ Spojenej školy v Turzovke Rastislav Bakajsa spomína, že už počas prvej vlny pandémie deťom, pri ktorých zistili, že majú problém s internetom, roznášali materiály domov. „Samozrejme, nemali s takouto situáciou skúsenosti, takže nájsť ten správny spôsob chvíľu trvalo. Pred druhou vlnou sme už boli pripravení a ešte pred odchodom na dištančné vyučovanie (DV) sme zistili, komu bude potrebné pracovné listy a materiály roznášať a zabezpečili sme to,“ hovorí. Vyučujúci najmä výchov pripravujú materiály od kolegov na distribúciu a následne ich deťom roznášajú.

Tento spôsob sa im zatiaľ u väčšiny žiakov osvedčil. V prvej vlne takto škola zabezpečila DV pre 15, v druhej pre 22 žiakov. Okrem toho s rodičmi komunikovali všetky záležitosti vzdelávania cez edupage a ďalšie vzdelávacie portály. V Základnej škole v Skalitom – Kudlove poskytli na žiadosť rodičov 4 notebooky do domácej výučby. S pripojením na internet mali problém viacerí, išlo najmä o kolísanie signálu.

Pomohli aj samosprávy

Nečinní nezostali ani primátori a starostovia, ktorí sa aj v tejto neľahkej situácii snažili zhostiť funkcie zriaďovateľa čo najlepšie. V Kysuckom Novom Meste sa napríklad obrátila na mesto základná umelecká škola, mesto jej poskytlo dva počítače pre pedagógov, aby svoju prácu mohli vykonávať naďalej z domu a bez obmedzenia.

„Počas prvého kola sme darovali starší notebok na dištančné vyučovanie pre vnúčatá jednej starej mamy z časti Svrčinovec Zatky, ktorá si ich zobrala do starostlivosti. Tieto chodia do školy na Hrčave. Učiteľky z našej základnej školy doručovali osobne počas prvej vlny úlohy aj deťom z rómskej osady,“ spomína niektoré formy pomoci starostka obce Renáta Majchráková.

Počas druhej vlny ponúkli využitie internetovej siete obecného úradu sociálne slabým deťom, ktoré bývajú v dosahu. V tejto súvislosti podpísala obec zmluvu so spoločnosťou na rozšírenie a zriadenie prístupu k internetovej sieti. Uspela aj v žiadosti o grant v rámci nástroja na prepájanie Európy Wii4EU. Takže Svrčinovec bude mať viacero voľných bodov na pripojenie k internetu cez wifi v celom katastri.