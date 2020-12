Vytvoril rekord ako najstarší hráč v súťaži, trénoval ho Ján Kozák

Zažil veľa postupových osláv, vynikal vo viacerých športoch.

27. dec 2020 o 14:17 Marián Masaryk

Bol s prehľadom najstarším hráčom na Kysuciach v tejto sezóne. A nie len v nej. Vladimír Kotrč vytvoril nový kysucký rekord, keď nastúpil do zápasu ako 51-ročný.

Prioritne bol však hlavným trénerom mužstva OŠK Rudina v siedmej lige ObFZ Kysúc, ktorému patrí po polovici ročníka 2020/21 druhé miesto v tabuľke. Kotrč, ktorý hráva aj so svojím synom Rolandom, zažil v hráčskej kariére veľa postupových osláv. Zahral si s viacerými osobnosťami, jedna ho aj trénovala.

Jeho snom je trénovať svojho vnuka

Prekonali ste rekord Miroslava Šurabu ako najstarší Kysučan v zápase. Kedy vám napadlo, že sa ho pokúsite zlomiť?

Hrával som s ním v Rudinskej, rekord stanovil asi v roku 2000 alebo 2002. Stále som hral a trénoval, no a nedalo mi to neskúsiť.

V tejto jeseni ste strelili výstavný gól. Opíšete ho? Chceli ste to tak kopnúť?

Bolo to v Dunajove z priameho kopu. Lopta sa od brvna odrazila do brány. Mal som aj trošku šťastie, ale keď som bol mladší, strieľal som góly z priamych kopov pravidelne. Teraz sa mi to podarí už len raz za čas.

Stíhali ste trénovať aj hrať. Ako to fungovalo?

Bol som v podstate hrajúci tréner, párkrát som sa sám vystriedal. Hráčov som viedol na tréningoch a potom som si s nimi aj zahral. V posledných zápasoch už som nehral, lebo som sa zranil.

Zahrali ste si opäť aj so synom Rolandom. Aké to je byť takto spolu na trávniku?

Hrali sme spolu už pred piatimi rokmi za Rudinu, keď mal 21 rokov. Bol to krásny pocit. Odkedy vyrástol, sme na ihrisku v podstate seberovní. Akurát ma volá „oco".

Vyrastá vám v rodine ďalšia futbalová generácia? Myslíte si, že si raz zahráte aj s vnukom?

Je to málo pravdepodobné, má len štyri roky. Musel by to byť zázrak, je to veľmi ďaleko. Môžem sa na neho pozerať alebo ho aj trénovať. To by bolo splnením môjho sna.

Fanúšikovia ho prehovorili, aby sa vrátil