Výstavbu privádzača odhadujú na dva roky

Jeho dĺžka bude 1,5 km, odľahčí dopravu, južná oblasť Kysuckého Nového Mesta sa vďaka nemu napojí na európsku diaľničnú sieť.

28. dec 2020 o 9:16 Iveta Hažíková

S výstavbou diaľničného privádzača do Kysuckého Nového Mesta plánujú začať diaľničiari na jar budúceho roka. Na Kysuciach pôjde o jednu z ďalších významných stavieb. Denne je Kysucké Nové Mesto doslova „upchaté“ osobnými i nákladnými vozidlami.. Z dôvodu polohy priemyselnej zóny celá nákladná, ale aj osobná doprava prechádza stredom mesta, uličkami postavenými v 50-tych rokoch minulého storočia. Prísľuby riešiť túto situáciu vybudovaním D3 a privádzača do priemyselnej zóny trvali od roku 1999, kedy sa v meste etablovala firma INA, v súčasnosti je to spoločnosť Schaeffler zamestnávajúca okolo 5-tisíc ľudí.

Privádzač smerujúci do priemyselnej zóny má odbremeniť mesto od dopravného preťaženia. Len do spomínaného závodu Schaeffler prichádza denne okolo 150 nákladných automobilov. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v minulých dňoch už vyhlásila verejnú súťaž na stavbu diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač.

Rozhodujúca bude cena

Hodnotiacim kritériom v tendri bude najnižšia navrhovaná cena za výstavbu. Predpokladaná hodnota zákazky je 19 miliónov eur. Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková 1,4 kilometrov dlhý privádzač odľahčí dopravu na súčasnej križovatke v Radoli. „Presmerovanie tranzitu do priemyselnej zóny výrazne odľahčí mesto a obyvateľom Dolných Kysúc zvýši dostupnosť infraštruktúry.

Výstavba by mala trvať dva roky. Predpokladaná hodnota zákazky je 19 miliónov eur. Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač rieši prepojenie cesty I/11, budúcej diaľnice D3, cesty tretej triedy a miestnej komunikácie pri priemyselnom parku Kysucké Nové Mesto,“ povedala. Logistike veľkých podnikov pomôže, prinesie menej hluku a emisií, zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy. „Bude mať vplyv aj na ekonomický rozvoj regiónu. Celá južná oblasť Kysuckého Nového Mesta sa práve prostredníctvom diaľničného privádzača napojí na európsku diaľničnú sieť,“ konštatovala Žgravčáková.

Menej áut, hluku i výfukových plynov

Podľa vyjadrenia primátora Kysuckého Nového Mesta Mariána Mihaldu privádzač, ktorého hotový projekt predstavil minister dopravy Andrej Doležal v rámci nedávnej návštevy Dolných Kysúc pomocou virtuálnej vizualizácie, bude mať veľký význam pre odľahčenie premávky priamo v meste.

„Vytvorí spojenie medzi cestou č. 1/11 (úsek medzi mestami Žilina a Čadca) a najväčším zamestnávateľom celého regiónu, spoločnosťou Schaeffler Slovensko, čím odkloní ťažkú nákladnú dopravu a stovky osobných automobilov tisícok zamestnancov,“ povedal primátor. Ako ďalej informoval práve tieto automobily v pravidelných intervaloch pracovných zmien v ranných, poobedňajších a večerných hodinách upchávajú hlavné dopravné tepny v meste a spôsobujú veľké kolóny.

„Zamestnanci budú môcť využívať privádzač, čím sa vytvorí komfort v ich cestovaní do práce, obyvatelia Kysuckého Nového Mesta budú mať k dispozícii menej vyťažené ulice, menej hluku a výfukových plynov. Veríme, že výstavba privádzača sa začne podľa plánovaného harmonogramu a my budeme čím skôr využívať plný potenciál jeho výhod,“ dodal Mihalda.

Privádzač by znamenal aj významné odľahčenie dopravy na súčasnej križovatke v Radoli, ktorá samozrejme ostane v prevádzke. Presmerovanie dopravy do priemyselnej zóny by tiež znamenalo dopravné odľahčenie pre významnú časť Kysuckého Nového Mesta a teda lepšiu dostupnosť pracoviska, školy, lekára, obchodov alebo úradov pre tisíce obyvateľov Dolných Kysúc. „Treba si však jasne povedať, že iba ukončená diaľnica D3 v úseku od Žiliny až po hranicu s Poľskom znamená reálne vyriešenie dopravných problémov na Kysuciach. Kým nebude diaľnica D3 hotová, budú sa dopravné problémy stále iba presúvať hore-dolu po trase medzi Žilinou a Poľskom,“ konštatoval starosta Radole Anton Tkáčik.