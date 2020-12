Peter Polák nestarne. V 68 rokoch sa stal najlepším strelcom, v atletike zbiera len zlato

V drese Čadce zažil skvelé futbalové časy, dnes valcuje súperov v atletike.

29. dec 2020 o 17:14 Radoslav Blažek

Hoci 28. januára 2021 dovŕši svoje 69. narodeniny, kondične je na tom lepšie ako mnohí mladíci. Peter Baník o ňom vtipne poznamenal, že by ani dnes neodmietol ponuku Štefana Tarkoviča do reprezentácie a v priebehu pár minút by sedel zbalený v rýchliku.

Bývalý dlhoročný futbalista ZZO Čadca rok čo rok absolútne valcuje svoju konkurenciu na celoslovenských Športových hrách seniorov. Vyspovedali sme legendu čadčianskeho športu Petra Poláka.

Kondičku vám môžu závidieť aj oveľa mladší chalani. Ako je to možné?

Článok pokračuje pod video reklamou

(Smiech). Dá sa povedať, že minimálne do mojich 65. narodenín som sa na futbal tešil rovnako, ako keď som mal desať či pätnásť rokov. Od tej 65-tky hrávam síce trošku menej, ale stále pravidelne. Súťažne som hral ešte v 61 rokoch malý futbal za Casino Gapa aj spolu s kamarátom Petrom Baníkom. A to nebolo niekde medzi starými pánmi, s mladými sme dokázali držať krok. Naposledy som bol v lete na turnaji v Podzávoze. Rozmýšľal som, či tam ísť alebo nie, že už som starý. Ale mám tam kamarátov, tak som išiel. Povedal som si, trošku si zabehám. Nakoniec som bol najlepším strelcom víťazného mužstva.

AJ TOTO SA DOZVIETE - ako strieľal góly Polonii Bytom či ligovej Žiline - ktorý tréner mu povedal, že je jednooký medzi slepými - akí futbalisti boli Vlado Čilo či Miro Radolský - ako paradoxne pomohol Čadci k záchrane - za aký čas zabehol 300 m úsek v seniorskom veku - čo odkazuje všetkým ľuďom

Vo veľkom futbale ste hrali ľavé krídlo. Vždy ste mali čuch na góly?

Za mlada som bol strašne rýchly, dostával som sa do množstva šancí. Keď sa mi strelecky nedarilo, bál som sa dostať do gólovej príležitosti, že ju zas zahodím. Teraz je to naopak. Pohybujem sa na hrote, mladí viac behajú a ja čakám na svoju príležitosť. Ale nejde mi o góly. Podstatné je, že aj dnes stále behám, športujem, udržujem sa v dobrej kondícii.

Mohlo by vás zaujať Zosmiešnili Košice, o body obrali Slovan. V slávnych časoch Čadce viseli diváci na stromoch Čítajte

V čom spočíva tá vaša športová dlhovekosť?

Keď som bol malý, robil som atletiku. Trénoval ma Ivan Čierny. Behával som stovku, dvestovku, súťažil som v skoku do výšky či v skoku do diaľky. Keby som pri kráľovnej športu ostal, mohol som byť úspešný. Len mňa to až tak nebavilo. Chcem tým povedať, že od malička som inklinoval k športu, najmä k futbalu a atletike. Aj dnes si tak dvakrát v týždni chodím zahrať futbal. A, stále som na čerstvom vzduchu, veľa pracujem.

Pracujete?